Президент встретился с руководителем временной администрации Белгазпромбанка

Сегодня Президент встретился с руководителем Белгазпромбанка Надеждой Ермаковой. В этой должности она с середины июня, когда Нацбанк ввел временную администрацию в этой финансовой структуре. Такая реакция последовала после того, как силовики задержали несколько членов правления и менеджеров Белгазпромбанка. Введение временной администрации - вынужденный шаг, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния банка, обеспечить его устойчивую работу, в частности, выполнение всех обязательств перед вкладчиками и кредиторами. Все подробности встреч во Дворце Независимости расскажем в итоговой "Панораме".