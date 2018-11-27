Президент встретился с теннисисткой Ариной Соболенко

Президент сегодня встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча состоялась по просьбе спортсменки. Глава государства поздравил Арину с успешным проведением прошедшего спортивного сезона. По мнению Александра Лукашенко, из всех теннисисток у Соболенко был самый большой прогресс. Одновременно Президент подчеркнул, что еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис. Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов как со стороны болельщиков, так и государства. Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко удачного следующего сезона и плодотворной подготовки к нему.