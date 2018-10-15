Президент встретился с участниками Священного Синода Русской и Белорусской православных церквей

Межконфессиональный мир и интеграция церкви в социальные процессы. Духовный разговор состоялся сегодня во Дворце Независимости. Глава государства встретился с участниками Священного Синода Русской и Белорусской православных церквей. Высокий авторитет и разносторонняя деятельность церкви всегда выступали залогом стабильности на белорусской земле. А в тесном взаимодействии с государством ее созидательная сила приносит еще и несомненный вклад, причем не только в религиозном аспекте. Речь идет и о создании домов милосердия, расширении благотворительной и культурно-просветительской деятельности.

Впрочем, говорили сегодня не только о достижениях, но и о проблемах. Подробности - у Илоны Красутской.

Всю прошедшую неделю мы часто упоминали Дворец Независимости как переговорную площадку. Международная конференция по безопасности, визит крупных европейских политиков. Но самые громкие заявления здесь звучат не только от высшего истеблишмента - людей самых разных рангов, и это только усиливает статус этой локации - места для всестороннего диалога. Сегодня здесь звучит голос представителей духовенства.

В эти дни в Минск прибыли 12 иерархов высшего исполнительного органа Русской православной церкви, чтобы принять участие в заседании Священного Синода. Событие еще заранее назвали уникальным, ведь оно впервые проходит за пределами России. К тому же оно совпало с визитом Патриарха Кирилла. Владыка прибыл на белорусскую землю в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси. В нашей стране Патриарх Кирилл уже в пятый раз. И по сложившейся традиции каждый раз встречается с Президентом Беларуси.

Патриарх Кирилл ранее служил Архиепископом Смоленским и Калининградским и часто проездом бывал в Беларуси. К тому же с нашей страной Владыку связывает личная история семьи. Его родной дядя погиб у стен Брестской крепости во время Второй мировой войны. Казалось бы, эти уроки, уроки войны должны быть усвоены. Но, глядя на последние события в мире, становится понятно: личные амбиции по-прежнему берут верх - в прямом смысле вмешиваются в самое сакральное.

Белорусы - нация толерантная и веротерпимая. В стране мирно живут представители различных конфессий: православные, католики, протестанты, мусульмане, иудеи. Визит высшего духовенства Русской православной церкви в Минск - это еще и признание политики мира и согласия, которую Беларусь проводит внутри страны и на международной арене. Время и место для встречи, действительно, подобрано как нельзя лучше.

Александр Лукашенко сегодня встретился с членами Священного Синода Русской и Белорусской православных церквей. Этот факт демонстрирует, что в современном мире государство и церковь близки как никогда. В то время, когда планету то и дело сотрясают войны и конфликты, у светского и духовного цель одна - сделать так, чтобы люди разных вер и национальностей существовали в мире и согласии.