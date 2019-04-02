Президент встретился со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартином Сайдиком

Беларусь остается привержена миру в регионе и продолжит прилагать все усилия для урегулирования ситуации в Украине, заверил Президент накануне на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе. Обращаясь к Мартину Сайдику, Александр Лукашенко отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на минской площадке. Противостояние в Донбассе белорусы приняли близко к сердцу. Мы готовы помогать дальше, ведь белорусы и украинцы - "не чужие друг другу люди".



Мартин Сайдик выразил сожаление, что украинский конфликт затянулся уже на 5 лет и поблагодарил Главу белорусского государства за ту поддержку, которую Александр Лукашенко оказывает все эти годы для нормализации обстановки в регионе. Эксперты сходятся во мнении, что пока альтернативы минским соглашениям нет.



