Президент: Вы хорошие люди, берегите себя!

"Вы хорошие люди, берегите себя!" - эти слова Президента, прозвучавшие сегодня в адрес сельчан - главный посыл командировки Александра Лукашенко в Брестскую область.

Этот месседж на злобу дня и для всей страны!

Белорусское сельское хозяйство создано ценой усилий всего народа. Запуск новых производств потребовал больших денег и неординарных мер, но это дало результат, и это залог продовольственной безопасности, отметил Президент на встрече с работниками хозяйства и местными жителями. Александр Лукашенко призвал белорусов ценить и беречь все достигнутое в стране.

"Вы должны понимать, что никто вас на плечах нести не будет. И я в том числе. Да, я буду помогать. Но я понимаю: человек и семья только тогда успешны, когда они сами прежде всего заботятся о себе и о своих детях. А уже что Лукашенко, государство даст, как в народе говорят, - это дополнение. Поэтому берегите то, что есть", - призвал Президент.

Посмотрите, что творится в Украине, приезжают, мы без задержки даем им гражданство. А как они работают в основном, и рады, а почему? Потому, что они горе пережили. Они перенесли войну, это наши люди, мы не должны их обижать. И вы не думайте, что я планирую какое-то нападение, мол, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому берегите то, что есть. И не надейтесь, что кто-то вам принесет и даст. У нас есть где заработать. У нас все есть для того, чтобы жить и работать, - заявил глава государства. - Будем делать все для того, чтобы вы жили нормально. Только, пожалуйста, не останавливайтесь, шевелитесь сами".