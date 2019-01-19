Президент выразил соболезнования родным убитого мэра Гданьска и всему польскому народу

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о том, что в результате ужасного преступления ушел из жизни руководитель польского города.

"В этот день траура от имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким одного из наиболее уважаемых муниципальных руководителей Польши, а также всему польскому народу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщалось, 53-летний Павел Адамовичумер в больнице14 января в результате ножевых ранений, которые ему нанес 27-летний житель Гданьска, недавно освободившийся из тюрьмы, где провел пять лет за ограбление банков. Нападение было совершено на благотворительном концерте 13 января, когда мэр Гданьска находился на сцене.