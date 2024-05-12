Президент выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Василия Ковальчука

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста БеларусиВасилия Ковальчукав связи с его смертью. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Свою жизнь он посвятил Большому театру Беларуси, на сцене которого создал много оригинальных и неповторимых образов. Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу. Светлая память о Василии Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.