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Президент выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Василия Ковальчука
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста БеларусиВасилия Ковальчукав связи с его смертью. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.
"Свою жизнь он посвятил Большому театру Беларуси, на сцене которого создал много оригинальных и неповторимых образов. Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу. Светлая память о Василии Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.
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