Президент выступит с заявлением в Овальном зале парламента

К предстоящей встрече в Овальном зале приковано очень много внимания. Действительно, такой разговор назрел. В последние дни было много острых событий и в нашей стране, и за рубежом, и все равно они касались нас. Инцидент с самолетом и одним из его пассажиров, который режиссировал протесты в нашей стране, действия западных чиновников: запрет полетов над Беларусью и закрытие неба для нашего национального перевозчика, снятиенашего флага сначала в Риге, потом в Вильнюсе. А сколько фейков вокруг каждой из этих историй. С заявлением наверняка по всем этим фактам накануне собирался высказатьсяАлександр Лукашенко. Но главы обеих палат попросили сделать разговор масштабным, обсудить все накопившиеся вопросы. Буквально через час мы ждем и реакцию белорусского лидера, и саму дискуссию. О повесткепоговорим с нашей гостьей - депутатом Палаты представителей и членом Постоянной комиссии по законодательству Ириной Довгало (видео).