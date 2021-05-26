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Президент выступит с заявлением в Овальном зале парламента
Через час в Овальном зале парламента состоится встреча Президента с депутатами, сенаторами и членами Конституционной комиссии. Парламентарии обратились к Александру Лукашенко с просьбой о таком разговоре, чтобы обсудить накопившиеся актуальные и острые вопросы. На мероприятие также приглашены руководители различных уровней, политологи, журналисты, социологи, ученые, блогеры.
В Овальном зале уже работает съемочная группа АТН. На прямой связи сейчас Илона Красутская, у нее узнаем все подробности.
К предстоящей встрече в Овальном зале приковано очень много внимания. Действительно, такой разговор назрел. В последние дни было много острых событий и в нашей стране, и за рубежом, и все равно они касались нас. Инцидент с самолетом и одним из его пассажиров, который режиссировал протесты в нашей стране, действия западных чиновников: запрет полетов над Беларусью и закрытие неба для нашего национального перевозчика, снятиенашего флага сначала в Риге, потом в Вильнюсе. А сколько фейков вокруг каждой из этих историй. С заявлением наверняка по всем этим фактам накануне собирался высказатьсяАлександр Лукашенко. Но главы обеих палат попросили сделать разговор масштабным, обсудить все накопившиеся вопросы. Буквально через час мы ждем и реакцию белорусского лидера, и саму дискуссию. О повесткепоговорим с нашей гостьей - депутатом Палаты представителей и членом Постоянной комиссии по законодательству Ириной Довгало (видео).
Напомним, через час мы ждем в Овальном зале встречу главы государства с парламентариями, Конституционной комиссией и другими представителями общественности. Все смогут высказаться, задать вопросы по разным темам. Всю информацию мы будем оперативно сообщать в наших следующих выпусках.
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