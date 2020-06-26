В Солигорске Александр Лукашенко встретился с активом Минской области

Будущее гиганта отрасли Беларуськалия, перспективные инвестпроекты в регионах и возможность для каждого белоруса стать негородским жителем. Таким разнообразным был спектр тем, которые сегодня обсуждали в Солигорске. Президент встретился там с активом Минской области. Ее развитие во многом определяет развитие всей Беларуси. Регион сильный, экономические показатели выше средних по стране, но и проблем хватает. Нынешний разговор - это такой маркер дальнейшей работы для всех: от губернатора до руководителя даже небольшого предприятия. Тем более впереди новая пятилетка. И, как показывает жизнь, предстоит огромная борьба за рынки, в том числе и по калийному гиганту. В 2020 мировое производство удобрений упало, но до конца года Беларуськалий планирует наверстать упущенное. Как всей области не упустить время и возможности?



Подробности большого разговора в Солигорске у Илоны Красутской.





Солигорск - новая точка региональных поездок Президента

Солигорск - шахтерская столица. Когда журналисты узнали, что сюда грядет командировка, положились на опыт: Александр Лукашенко приедет посмотреть, как сейчас справляется Беларуськалий, но дело этим не ограничится. Встречи с активом области - это уже классика в президентском графике.

Чем сейчас живет Минская область

22 района, 24 города. Территориально Минская область - крупнейший регион страны, где проживают почти 1,5 миллиона человек, значит, и вопросов больше. Здесь производят калийные удобрения, БелАЗы, легковушки Geely, фармпрепараты, здесь расположен знаменитый индустриальный парк "Великий камень". Времена сейчас для всех нелегкие, приходится буквально вгрызаться в рынки. По объективным причинам промпроизводство в регионе сейчас немного просело, но не критично. Где убыло, там прибыло. Спрос на продукты питания в мире существенно возрос, поэтому сработало АПК. Еще один хороший сигнал: на этом непростом фоне растут инвестиции.

За полгода в Минской области отмечен рост инвестиций

Вот уже как полгода Минская область - вотчина Александра Турчина. Напомним, что переходя на эту должность, он покинул пост первого вице-премьера. Тогда было много разговоров, что после правительства для него это чуть ли не понижение. Но вот по настрою нового губернатора так точно не казалось. Это, скорее, возвращение домой. Регион знает, работал. Да и правительственная хватка никуда не делась, только в помощь - емко о главном, чем сейчас живет область.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

"В развитие области только в текущем году уже инвестировано около 3 млрд. рублей. Это не просто цифры или показатели. За каждым достижением, за каждым рублем стоит труд наших граждан, жителей Минщины. Стабильная работа реального сектора экономики позволяет государству развивать социальную сферу, создавать комфортные и безопасные условия для жизни людей. Только в этом году по области будет введено в эксплуатацию свыше 20 новых и реконструированных объектов социальной сферы. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры. В центре нашего внимания была и остается работа по улучшению качества медицинской помощи населению. Важным направлением является дальнейшее внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Буквально неделю назад наши медики получили более 80 новых автомобилей, среди которых 19 современных машин скорой помощи, 5 мобильных диагностических комплексов".

Кризис - время возможностей

Сегодняшнее совещание с активом - это, можно сказать, дубль 2. Схожее было сразу после назначения Турчина губернатором. Обстоятельно поговорили, что нужно еще сделать в области. Зарплаты, рабочие места, работа бизнеса. Вообще, важно все - от экономики до социальной сферы. Но сейчас нужно актуализировать с поправкой на обстоятельства внутри и извне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Столичный регион - не просто основа. Потенциал, которым вы обладаете, по сути, представляет собой уменьшенную копию экономики нашей страны. У вас есть все. Представлены все отрасли, все виды и формы хозяйствования. Помню, Минская область была самой отстающей. И вранья, и приписок, чего только тут не было. Слава богу, за последнюю пятилетку мы как-то выровнялись. Думаю, что вы не остановитесь и при всех турбулентных обстановках будете двигаться вперед.

Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся - будет очень тяжело. Вот поэтому не надо расслабляться. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед.

Я понимаю, что под все это нужны денежные средства. Недавно я пригласил руководство правительства, Национального банка, в присутствии вашего губернатора как эксперта. Поставлена железная задача: все, что у нас есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на этих рынках. Вот и вся реформа, дорогие мои. И не надо сегодня думать, что "вось прыйдзем, мы тут штосьці перавернем". Ничего вы не "перавернеце", не до жиру сейчас.

Мы очень вмонтированы в международные производственные цепочки, мы экспортно ориентированная страна. Мы очень много сырья закупаем, перемалываем у себя и на экспорт продаем. Значит, мы зависимы и по поставкам сырья, и по рынкам сбыта. Поэтому не надо тут перед собой рисовать какие-то радужные перспективы. Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, нашу экономику, защитить людей и хотя бы на 5 % продвинуться вперед. Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное".

Состояние неопределенности для рынков

Штормит со всех сторон. Сырьевые рынки с начала года терпят бедствие: пандемия влияет на мировую конъюнктуру. Пикирует нефть. Падение спроса бьет по цене природного газа. С высокой степенью неопределенности пандемию встречают калийные рынки. И это повод для поиска верной тактики в работе белорусского гиганта.

Что бывает при ее отсутствии, знаем, проходили. Предыстория на пути к трендсеттеру на мировом калийном рынке была совсем нерадужной. Президенту есть что вспомнить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Было непросто. Наверное, некоторые из вас, более половины сидящих здесь, потому что молодежь уже выросла в суверенной независимой Беларуси, а люди постарше помнят, как наши горняки "пешшу па бездарожжы крочылі на сталiцу". Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета. И всегда поражался: а чего не хватает в Солигорске горнякам? А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили тогда во главу угла нашей политики. Хотя и зарплату не с чего было платить -вы хоть как-то еще здесь мучились.

Вы знаете, мое первое знакомство с калийным комбинатом, конечно, состоялось в этом зале с людьми, которые, спасибо, меня тогда поддержали, рискнули. Но второе знакомство уже с производством было связано не с тем, что я приехал и лазил по этим "штрекам". Оно было связано с тем, что ко мне пришел руководитель и начал докладывать о ситуации на калийном комбинате. И я у него спросил: "Какие проблемы? Перечислите!". Он говорит: "У нас проблем много, Александр Григорьевич. Но вы, пожалуйста, решите одну проблему: у нас Белкалий поделен на сферы влияния". Т.е., если вы производили по 3 миллиона тонн в физическом весе продукции, эти 3 миллиона тонн были разделены между приближенными, чуть дальше, между медиками и прочими-прочими. Т.е., каждый имел долю здесь и торговал на международных рынках. Что получалось: сто человек получают квоту, торгуя на международных рынках, конкурировали друг с другом и сбивали цену. Поэтому там вроде и продавали калийную соль, а денег не было. И вот первое, что я тогда принял решение, железобетонно настоял на том, чтобы все, что добывает ваше предприятие, вы продавали по одному каналу. Вот это было мое первое знакомство с вашими проблемами".

Беларуськалий - это национальное достояние

Жизнь показала: запасной план должен быть у каждого - от частника до директората топовых предприятий. Впереди - новая пятилетка. Президент недавно расставил приоритеты: качество - экспорт - импортозамещение. Много чего, конечно, производим сами. Здесь, наверное, лучший пример наши продукты питания, от которых все в восторге.

Но есть и не лучший: те же комплектующие для трактора - две третьих импорт. Еще один болезненный вопрос - зарплата: тысяча рублей - средний показатель для Минской области, но так и недостижимый для некоторых ее районов. А ведь регион - прямое продолжение столицы, и разительной разницы в уровне жизни быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"

Будучи в Гродно, я уже говорил, что мы упростим эту программу, чтобы она была понятна не только активу, чтобы люди понимали, что будет в будущем. Будущие, по крайней мере, 5 лет. Чтобы руководители предприятий понимали, как мы будем развиваться, а для этого нужно взять из советских времен. Многие это помнят, когда версталась программа, тоже 5 лет развития. Прописывались те предприятия и инвестиции, как у нас модно сейчас говорить. Те предприятия, которые будут построены. Очень хотелось бы, чтобы, кроме традиционных, которые получили свое развитие предприятий, появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Я думаю, два, а если можно - три, но это должно быть абсолютно обоснованно. Для этого должны быть денежные средства".

Регионы - как локомотивы развития страны

Снова и снова и Президент говорит про борьбу за рынки, и что до сих пор на плаву благодаря тому, что не останавливались и не закрылись. Сказано много глобальных вещей, но не от одной Минской области все зависит. Регионы в этом плане, конечно, столпы.

Сергей Пенязь, директор ОАО "Козловичи-Агро":

"Актуально - не придерживаться одной точки продажи. Россия и Россия. Нужен сегодня и Китай, и другая страна, чтобы не были сфокусированы на одной стране продажи своей продукции. А заработать у нас в Беларуси можно и больше. Не только 1000, можно заработать и 2-2,5. У меня водители зарабатывали на уборке до 3 тысяч".

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы знаем, что надо идти в регионы, и знаем, в какие населенные пункты. Сельские населенные пункты развивать. Мы очень трепетно относимся к труду в сельском хозяйстве. Да, действительно, сегодня эти люди отстаивают независимость нашей страны. И для них должны быть условия. Мы видим, что они создаются, и видим, что надо еще больше усилий приложить для этого".