3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Президент: За пять лет нужно реализовать программу для юго-востока Могилевщины
Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Сегодня Президент с рабочей поездкой в Славгородском районе. Поводом приехать в регион стало введение в строй новой транспортной артерии. Мост через Сож связал район, разделенный надвое большой водой.
В ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов
Теперь это самый удобный и быстрый маршрут, который послужит развитию этих территорий: улучшит логистику, упростит грузоперевозки на российском приграничье, оживит туризм. Президент заметит: мосты и дороги -это жизнь в регионах. И в ближайшие годы их строительство будет ускорено.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"
Мы договорились о том, что в ближайшие три года мы таких и посложнее мостов модернизируем и построим 18. Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже. Около 130 миллионов долларов должны вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд на строительство этих мостов. Мы должны посоревноваться с теми, кто придет и захочет строить. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы. Думаю, выиграем и сейчас.
Ведь что такое государственная рука, государственное управление? Это позволяло нам выигрывать эти конкурсы, тендеры, так как никто никому не давал отката, никто не завышал стоимость. Все было по чести, и мы выигрывали. Строили на Гродно дорогу, у европейцев одолжили деньги. Это огромная работа была, и строили мы сами. У нас большая программа, не только по восстановлению 18 мостов. Мостов 30-40 маленьких, которые мы должны в порядок привести. Так что работы будет очень много, и время не терпит. За следующую пятилетку мы должны это сделать"
.
Программа развития юго-востока Могилевской области
Юго-востоку региона внимание особое. Этой земле пришлось непросто: в 80-е она серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской станции. Пять лет назад эти территории решили поддержать. Чтобы привлечь инвестиции и крупный бизнес, подстегнуть предпринимателя малой и средней руки, предусмотрели преференции. А чтобы создать условия для закрепления молодых специалистов, помочь отстроиться, - доступные кредиты под символический один процент годовых. А недавно действие господдержки продлено еще на пятилетку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"
В будущей пятилетке программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить. Там и инвестиции хорошие, и льготы приличные. И люди едут сюда. Вы правильно сказали: "Мы нигде никому не нужны". Не думайте, что вы поедете в Могилев или в Витебск, и там вас ждут. Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуальным предпринимательством.
Если мы трудимся, к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит
Смотрите на свою землю. Если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши получат фундамент для развития. Поэтому стройте свой дом здесь. А если у вас будет фундамент крепкий, вашим детям достроить этот дом будет проще. А может быть, и мы что-то построим. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить. Как бы ни складывалась ситуация, если мы трудимся, к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит"
.
К Голубой кринице теперь можно добраться через мост
Одна из самых известных достопримечательностей Славгородской земли и региона в целом - Голубая криница, памятник природы республиканского значения. Президент сегодня посетил и это место. Тем более дорога к нему теперь стала комфортной. Воды живописного озера обладают высокими питьевыми качествами и служат эталоном чистоты. Люди верят в их целебные свойства. Александр Лукашенко пообщался с жителями, отведал местных угощений, оценил продукцию народного творчества.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва