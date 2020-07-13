Президент: За пять лет нужно реализовать программу для юго-востока Могилевщины

Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Сегодня Президент с рабочей поездкой в Славгородском районе. Поводом приехать в регион стало введение в строй новой транспортной артерии. Мост через Сож связал район, разделенный надвое большой водой.





В ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов

Теперь это самый удобный и быстрый маршрут, который послужит развитию этих территорий: улучшит логистику, упростит грузоперевозки на российском приграничье, оживит туризм. Президент заметит: мосты и дороги -это жизнь в регионах. И в ближайшие годы их строительство будет ускорено.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

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Мы договорились о том, что в ближайшие три года мы таких и посложнее мостов модернизируем и построим 18. Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже. Около 130 миллионов долларов должны вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд на строительство этих мостов. Мы должны посоревноваться с теми, кто придет и захочет строить. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы. Думаю, выиграем и сейчас.



Ведь что такое государственная рука, государственное управление? Это позволяло нам выигрывать эти конкурсы, тендеры, так как никто никому не давал отката, никто не завышал стоимость. Все было по чести, и мы выигрывали. Строили на Гродно дорогу, у европейцев одолжили деньги. Это огромная работа была, и строили мы сами. У нас большая программа, не только по восстановлению 18 мостов. Мостов 30-40 маленьких, которые мы должны в порядок привести. Так что работы будет очень много, и время не терпит. За следующую пятилетку мы должны это сделать"

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Программа развития юго-востока Могилевской области

Юго-востоку региона внимание особое. Этой земле пришлось непросто: в 80-е она серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской станции. Пять лет назад эти территории решили поддержать. Чтобы привлечь инвестиции и крупный бизнес, подстегнуть предпринимателя малой и средней руки, предусмотрели преференции. А чтобы создать условия для закрепления молодых специалистов, помочь отстроиться, - доступные кредиты под символический один процент годовых. А недавно действие господдержки продлено еще на пятилетку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

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В будущей пятилетке программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить. Там и инвестиции хорошие, и льготы приличные. И люди едут сюда. Вы правильно сказали: "Мы нигде никому не нужны". Не думайте, что вы поедете в Могилев или в Витебск, и там вас ждут. Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуальным предпринимательством.

Если мы трудимся, к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит

Смотрите на свою землю. Если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши получат фундамент для развития. Поэтому стройте свой дом здесь. А если у вас будет фундамент крепкий, вашим детям достроить этот дом будет проще. А может быть, и мы что-то построим. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить. Как бы ни складывалась ситуация, если мы трудимся, к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит"

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К Голубой кринице теперь можно добраться через мост