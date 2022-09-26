Президент залетает в тренды!

Цитаты со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным - конечно, в топе информационных лент и соцсетей. Но, как это обычно бывает, не обошлось без иносказательных интерпретаций у оппонентов. Многие моменты вырваны из контекста и ничего общего с тем, что в действительности сказал наш Президент, не имеют.

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Несмотря на то, что некоторые будоражат белорусов, пытаются нагнать панику, что и по аналогии с Россией в Беларуси возможна мобилизация, Александр Лукашенко предельно четко заявил - этого в нашей стране не будет! Глава государства ответил и на вопросы об амнистии, помиловании и порой звучащих в этом контексте заявлениях о якобы политическом торге. Было и про возможность возвращения беглых. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в каждом случае нужен индивидуальный подход. Кто не успел посмотреть, рекомендуем! Диалог Президента не только остужает горячие головы, но и дает ответы на вопросы, как жить дальше и кому верить.