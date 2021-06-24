Президент: Западные санкции - это их бессилие

Региональное развитие на примере Гродненщины. Президент снова в регионах. Сегодня в центре внимания экономика Свислочского района.

Он не входит в число передовых. Но у правительства есть план, как поднять на должный уровень подобные регионы, в частности за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, формирования социальной инфраструктуры. Александр Лукашенко побывал в хозяйстве "Ханчицы-Неман". Их молочно-товарный комплекс по надоям в десятке самых успешных в стране. Резервы (это касается сельского хозяйства в целом) Президент видит в строгом соблюдении технологий и дисциплины. К тому же в перспективе региональной экономике придется работать в условиях санкций. Но Александр Лукашенко уверен, что даже при внешнем давлении можно обеспечить развитие.

Президент продолжил практику внезапных инспекций

В хозяйстве обсудили насущные вопросы производства и переработки сельхозпродукции, в частности рапсового масла. Это высокомаржинальный товар. И белорусским хозяйствам выгодно заниматься таким производством. Нужно отрегулировать вопросы цен и запретить вывоз семян рапса - такими в итоге были поручения Президента. В плане рабочей поездки Александра Лукашенко было еще несколько опорных производств района. Но инспекция для отдельных предприятий, как это нередко бывает, получилась внезапной. Так, Александр Лукашенко заглянул в Свислочскую райсельхозтехнику, где прозвучал четкий посыл "навести порядок на этой территории". Побывал также и на хлебопекарне. Предприятие тоже нуждается в своевременном обновлении.

Президент посетил и транспортно-логистический центр. Он находится в ведении компании "Кроноспан", чей профиль деревообработка. Это важный ресурс, из которого можно выжать больше. Но для этого нужно построить мебельную фабрику. И Президент обещает поддержку. А в целом подобные инвестпроекты должны стать опорными точками роста как в районах, так и в областях. Такую задачу Александр Лукашенко ставит перед правительством и губернаторами. Им сообща предстоит определить перечень проектов, который бы включал не менее одного значимого для экономик регионов. Об этом шла речь на совещании с участием глав всех районов Гродненщины.







Президент акцентировал - депрессивных районов в Беларуси быть не должно. Местной вертикали отсидеться в стороне не получится. Предстоит диверсифицировать экономику, создавая промышленные производства. Это приоритет номер один. И санкционная политика Запада делает эту задачу актуальной как никогда. Пока шло совещание, на площади города собрались местные жители. Президент по традиции пообщался с людьми о насущном.

А. Лукашенко пообщался с жителями Свислочи

Президент в общении с людьми также затронул тему отношений между народами на фоне политических разногласий с нашими соседями. Призыв главы государства звучал просто - нельзя никого обидеть. Ведь вся антибелорусская риторика - это дело политиков, а не обычных людей.

