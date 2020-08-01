Президент заслушал доклад по задержанным россиянам из ЧВК

На контроле Президента и резонансная ситуация, связанная с задержаниями в нашей стране россиян из состава ЧВК. Александр Лукашенко заслушал доклад руководителей Комитета госбезопасности и Следственного комитета.







У Валерия Вакульчика и Ивана Носкевича - последние данные громкого дела о задержаниях в нашей стране 33 российских боевиков из частной военной компании Вагнера. Александр Лукашенко отметил оперативную и слаженную работу правоохранителей в этой ситуации и подчеркнул, что Беларусь нацелена на полное взаимодействие с российской стороной, чтобы урегулировать ЧП с задержаниями.





Президент: Правда должна быть предъявлена обществу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Многие факты вы мне письменно доложили, интересны. Я смотрю, приумолкли и наши "старшие братья", уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели, и задача следствия - выяснить эти цели. Единственное, очень прошу с военнослужащими обращаться аккуратно: они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты, им приказали - они пошли.



Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал

Поэтому молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю, я прочитал доклад, это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать хвост в России и сказать, что, вот, чуть ли не они сами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда. Всегда, какие бы мероприятия мы ни проводили в Беларуси с участием российских военнослужащих, бывших, настоящих, будущих - всегда обращается соответствующее ведомство в ведомство, и у нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. Техники, без техники, самолеты, вертолеты и так далее. Никаких разрешений никто не давал, более того, у нас вызывают серьезные подозрения те цели, которые себе группа намечала.

Ha вранье мы политику не построим

Перекрикивая друг друга в средствах массовой информации, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты, мы ничего не скрываем, но нам нужна правда. Следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение за вами, милицией. Вы подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Да, если это нужно -подключайте. Работайте аккуратно, но правда должна быть предъявлена обществу".

И. Носкевич рассказал журналистам подробности задержаний россиян в Беларуси

После встречи с Президентом глава Следственного комитета поделился подробностями громкого дела с журналистами. Многие обстоятельства составляют следственную тайну. Но отдельные факты Иван Носкевич прессе сообщил.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по статье 13-й и части 2 293-й Уголовного кодекса Республики Беларусь "Приготовление к массовым беспорядкам". Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. Кроме того, вчера, 31 июля, в отношении них следствием и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, они все допрошены в присутствии адвокатов.



Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии.

Вопросов относительно целей и задач появления этих 33 человек в Республике Беларусь все больше

Вопросов относительно целей и задач появления этих 33 человек в Республике Беларусь, конечно, возникает все больше и больше. Очевидно, что с учетом того, что возможно появление в стране и иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах, порядка до 200 человек, правоохранителями принимаются все возможные меры по установлению их и, соответственно, задержанию на территории республики, если таковые будут. Должен сказать, что в дежурные части органов внутренних дел уже поступает различная информация, где-то кого-то заметили, какие-то, возможно, подозрительные люди. Она вся аккумулируется, она вся анализируется, пока никто дополнительно не задерживался".

Задержание боевиков в Беларуси: новые факты

Следствие обнаружило фактические нестыковки в показаниях задержанных. Одна из версий звучала, что якобы россияне намеревались лететь в Стамбул. Однако вылет в Турцию - спланированное заранее "алиби". До аэропорта группа так и не доехала, хотя билеты были. Вместо этого сначала заселилась в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера. Есть выписка. При выселении из этой гостиницы россияне оповестили ее сотрудников, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий "Белорусочка", где их в итоге и задержали.