Президента Беларуси встретили в Астане

Президент Беларуси по завершении двухдневного официального визита в Таджикистан прибыл в столицу Казахстана город Астана, где 13-14 октября пройдут шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседание Совета глав государств СНГ.

Первое мероприятие завтра.Если оценить потенциал всех участников Совещанияпо взаимодействию и мерам доверия в Азии- это под 2/3 мирового ВВП. Объединение включает 27 государств. Партнерство только с частью из них позволит Беларуси легко "идти на Восток". А уже в пятницу здесь, в Астане,состоится полноформатная встреча лидеров СНГ. В преддверии этой встречи работают дипломаты. Ожидается, что на саммите готовится к подписанию внушительный пакет документов.