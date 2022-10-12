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Президента Беларуси встретили в Астане
Президент Беларуси по завершении двухдневного официального визита в Таджикистан прибыл в столицу Казахстана город Астана, где 13-14 октября пройдут шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседание Совета глав государств СНГ.
Александр Лукашенко пробудет с визитом в Казахстане до пятницы включительно.
Первое мероприятие завтра.Если оценить потенциал всех участников Совещанияпо взаимодействию и мерам доверия в Азии- это под 2/3 мирового ВВП. Объединение включает 27 государств. Партнерство только с частью из них позволит Беларуси легко "идти на Восток". А уже в пятницу здесь, в Астане,состоится полноформатная встреча лидеров СНГ. В преддверии этой встречи работают дипломаты. Ожидается, что на саммите готовится к подписанию внушительный пакет документов.
Фото: Пул Первого
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