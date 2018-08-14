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Президентом принято решение о переведении Оршанского региона на режим особого функционирования
Жесткий разговор в Орше. В ходе совещания по выполнению поручений по комплексному развитию района его руководитель был отправлен в отставку, а к концу недели Глава государства требует кадровые предложения по работе верхушки Совмина.
В частности, речь о министрах промышленности и строительства. Президент раскритиковал работу всего правительства за системные недоработки по развитию района. Множество конкретных поручений провалено, точнее, каждое четвертое осталось без внимания. Все усилия правительства были направлены не на реальное исправление дел в регионе, а на косметическое решение вопросов. Реакция Главы государства на провальную работу самая жесткая.
Президентом принято решение о переведении Оршанского региона на режим особого функционирования. Теперь это лакмусовая бумажка для всей страны, довести работу до финала - дело чести. По горячим следам после большого совещания в кабинете уже бывшего председателя района состоялось первое заседание рабочей группы по выполнению поручений Президента по развитию Оршанского региона. На камерном совещании без участия членов правительства обсуждались первоочередные кадровые вопросы, а также стратегия действий в отношении проблемных предприятий.
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