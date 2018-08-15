Президентом принято решение перевести Оршанский район на режим особого функционирования

Президент Беларуси на совещании в Орше накануне указал на системные недоработки по комплексному развитию региона и принял ряд кадровых решений.

Руководитель района отправлен в отставку, а к концу недели Глава государства потребовал кадровые предложения по работе верхушки Совмина. В частности, речь о министрах промышленности и строительства. Президент раскритиковал работу всего правительства за недоработки по развитию района. Множество конкретных поручений провалено. Без внимания осталось каждое четвертое.