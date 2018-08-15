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Президентом принято решение перевести Оршанский район на режим особого функционирования

Президент Беларуси на совещании в Орше накануне указал на системные недоработки по комплексному развитию региона и принял ряд кадровых решений.

Руководитель района отправлен в отставку, а к концу недели Глава государства потребовал кадровые предложения по работе верхушки Совмина. В частности, речь о министрах промышленности и строительства. Президент раскритиковал работу всего правительства за недоработки по развитию района. Множество конкретных поручений провалено. Без внимания осталось каждое четвертое.

Президентом принято решение о том, чтобы перевести Оршанский район на режим особого функционирования. Теперь это лакмусовая бумажка для всей страны. После большого совещания прошло первое заседание рабочей группы по выполнению поручений Президента. Без участия членов правительства обсуждались первоочередные кадровые вопросы, а также стратегия действий в отношении проблемных заводов.

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