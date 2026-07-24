Президентский контроль над инвестпроектами: главное - без бюрократии и пробуксовки

Результативная стратегия работы на внешнем контуре и жесткое выполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Инвестпроектам как в Беларуси, так и за рубежом было посвящено совещание во Дворце Независимости 24 июля.



Все это проекты, о которых лично договаривался Александр Лукашенко в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и странах СНГ. Соответственно следует президентский контроль. Дальше - главное без пробуксовки и бюрократической волокиты на следующих уровнях. Все взятые обязательства должны выполняться в установленные сроки и без потери в качестве.

4 страны, 25 тыс. км налета. Визиты Александра Лукашенко в Россию, Китай, Индонезию, Мьянму. Это из последнего.

И к нам только за последний год приезжали африканские лидеры, партнеры из стран арабского мира и СНГ. Новые проекты равно новые обязательства.

Лукашенко: Там, где мы бываем, нас принимают и с нами хотят сотрудничать

Совещание во Дворце Независимости

"На моем уровне мы совершаем немало путешествий по миру, мягко говоря. Этих сложных, тяжелых командировок как-то было в последний раз, когда пришлось посетить 4 страны. И еще раз хочу вернуться к этому вопросу и сказать, что эта командировка была неизбежной, ее отложить ни в коем случае нельзя было, потому что в Индонезию мы переносили несколько раз командировки, поэтому получилось так, что даже на День Независимости пришлось лететь обратно домой. Я не переживаю, есть кому проводить эти праздники и так далее. Надо решать экономические вопросы, - подчеркнул белорусский лидер. - Теперь, по сути. Там, где мы бываем, так без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Мы определяемся по некоторым проектам, где 2, где 3. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации с другой стороны, как это в Индонезии было, Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать. Мы договариваемся о конкретных проектах. Например, как в Омане мы были. Они готовы, заявили желание построить у нас целлюлозно-бумажный комбинат, что нам крайне необходимо, уже много раз подчеркивал.

После каждого визита на высшем уровне или, например, представительной делегации формируется дорожная карта сотрудничества, конкретный пул проектов с дедлайнами и фамилиями ответственных. За каждым направлением закреплено конкретное должностное лицо.

Проекты с Россией курирует глава Администрации Президента. За Китай отвечает первый вице-премьер Снопков. В Африке работают спецпредставители Президента. Арабский мир, где принято работать через семью, - отдельная история. Как будут выполняться договоренности, от этого зависит общее впечатление о Беларуси.

Лукашенко: Для успешного освоения рынков простой торговли мало

Солидные цифры товарооборота - важная часть работы, но сегодня этого мало. Большая ставка на совместные производства, чтобы потом продукцию, которую сделали вместе, предлагать и продавать на других рынках. А как известно, купить хотят по хорошей цене и исключительно качественный продукт.

Как это обычно бывает, сначала все красиво - ударили по рукам. Но на уровне правительств, других профильных ведомств начинается пробуксовка. То документа не хватает, то опять нужно к Президенту. Вроде есть отлаженная схема работы, все равно слишком много но...

"Важно понять, что нам мешает. Первое - наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами, - заявил Александр Лукашенко. - Бывает так: Президент принял решение, осталось только подписать. Месяцами пытаются подготовить принятый указ или распоряжение на одном листе для подписания Президентом".

Один из примеров - история с проектом нового целлюлозного комбината в Витебской области. "Оказывается, нужно аж два президентских указа: первый - чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов, второй - чтобы запустить новый инвестпроект. Неважно, два или один, но вы внесите. Чиновники переливают из пустого в порожнее который месяц, а проект не двигается", - констатировал Президент.

При этом договоренность на высшем уровне давно достигнута, но проект тонет в бюрократии. "Прошу по всем инвестпроектам, которые будем обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Задействовать государственный финресурс, чтобы "застолбиться" на внешних рынках

Интересы наших зарубежных партнеров – сборочное производство и сервисные центры. Месяц назад правительство утвердило стратегию развития мультибрендовых сервисных центров и промоборудования в странах СНГ и дальней дуги. Только это не игра в одни ворота. За рубежом ждут не только нашего технологического, но и финансового вклада. При этом, работая с новыми странами, Президент предупреждает, что не надо распыляться на все сразу.

Технологии. Наш Президент всегда говорит, что надо свое. Было поручение правительству, в частности, вице-премьеру Каранкевичу - сделать отечественный робот для доения коров и пресс-подборщик. Первые наработки для МТК смотрели на "Горизонте". А подборщик глава государства планирует посмотреть в ближайшее время в командировке. Свое - значит, не зависеть от непредвиденных обстоятельств/санкций/ и прочего. И главное: технологии всегда сможем конвертировать в деньги.

Качество. Темпы. Сроки. Вот где надо "брать под козырек" поручения Президента. Но бывает и так, что слова Александра Лукашенко порой воспринимают слишком буквально. Как следствие - перегибая с исполнением. Пример - заявления на большом селекторе по уборочной кампании, прозвучавшие буквально на днях. Некоторые это поняли так, что словно всем чиновникам нужно буквально не вылазить из полей. А кто-то уже и в армию по собственной инициативе собрался.

Первый союзник Беларуси - Россия

Многие вопросы лидеры (даже не афишируя) решают на своем уровне, а потом спускают задачи правительствам. Второй наш партнер на внешнем контуре - Китай. Конечно, во время недавнего визита главы нашего государства в эту страну было приятно слушать высокую оценку от друга Си.

quote Нынешние белорусско-китайские отношения переживают исторический пик Си Цзиньпин, председатель КНР

Активный инвестпакет с Китаем сейчас включает около 80 проектов на сумму 5 млрд долларов. Этот и следующий годы посвящены промкооперации и развитию сотрудничества с регионами. Первый форум в провинции Ганьсу принес дополнительные проекты на сумму в миллиард долларов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "35 проектов у нас погружены в директиве. По ним есть четкие, как вы знаете, конкретные сроки реализации. 23 производственных проекта в парке и 22 проекта сформированы уже после принятия директивы. Сейчас идет активная стадия проведения годов промышленного сотрудничества, которое благословили Вы и товарищ Си Цзиньпин. Только за последние 4 месяца инициировано более 20 проектов общей стоимостью около 3 млрд долларов. И это не рядовые проекты совсем. Одни из основных - это строительство завода детского питания с учетом требований GMP стоимостью 100-150 млн долларов. Строительство нового молокоперерабатывающего завода мощностью 2000 т в сутки стоимостью около 500-650 млн евро планируется с участием китайского партнера. Создание национального центра обработки данных (стоимость около 800 млн долларов)".

Всепогодное и стратегическое партнерство Беларуси и Китая

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

С Китаем с начала этого года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В мае принята новая директива с четким акцентом на привлечение прямых. Наше всестороннее и стратегическое партнерство (под стать формулировке), конечно, предполагает серьезный масштаб, но и по аналогии работы с Африкой не нужно хвататься за все и сразу.

Николай Снопков: "Задача не масштабироваться. Как Президент четко сказал, не нужно страдать глобализмом. Нужен конкретный результат. Поэтому сегодня задача стоит в том, чтобы эти проекты, которые уже на повестке есть, плюс те, которые прорабатываются сегодня, этот процесс не останавливающийся. С тем, чтобы они были, первое, реализуемы, второе, полезны стране. Чтобы мы не вдавались в сотрудничество ради сотрудничества. И такой очень мощный акцент, посыл заключался в том, что мы многое действительно можем делать сами".

Будущее за Африкой

За Африкой будущее. И Беларусь на юге, западе и севере точечно работает с партнерами. Это взаимный интерес. Есть целая инвестпрограмма действий правительства по развитию сотрудничества до 2030 года.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Отношения с африканскими странами у нас динамично развиваются, обеспечивается поставка продукции, расширяется и перечень номенклатуры. Увеличиваются объемы. Это, опять же, и промышленная продукция, это вопросы решения продовольственной безопасности в этих странах. Их интересует не только сама поставка техники, поставка продуктов питания, но и, конечно же, возможность использования технологий, компетенций, которые имеет Республика Беларусь. А для нас это возможность выстраивания долгосрочных контрактов. Т. е., поставив технику, нужно заходить туда со своими компетенциями и технологиями через и сервисное гарантийное, и постгарантийное обслуживание. Это наличие всегда запасных частей, которые могли бы быть оперативно использованы в случае необходимости планового, внепланового ремонта этой техники".

Проекты Беларуси на Ближнем Востоке и в Азии

О нашей работе на Ближнем Востоке и в Азии Президенту 24 июля докладывал первый замминистра иностранных дел. Максим Рыженков сейчас в командировке в Кыргызстане. А там в стадии реализации сразу 2 дорожные карты сотрудничества. Да и по следам визита профильным специалистам предстоит много работы.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси: "Вы прекрасно знаете про топовые проекты, которые мы реализуем в нашей стране с привлечением капитала из Объединенных Арабских Эмиратов. Это и гостиничные комплексы, это большие жилые постройки, застройки нашего города. Еще есть ряд проектов, которые находятся на одобрении у главы нашего государства. Счет там идет на миллиарды. Все это идет на пользу нашему народу, жителям города, поскольку это не только строительство, к примеру, жилья коммерческого, но это школы, это детские сады, это инфраструктура и так далее. Т. е. здесь мы видим такое соприкосновение наших необходимостей и инвестиционных возможностей наших партнеров, которые идут на пользу нашему государству. Оман. Президент хорошо осведомлен, конечно же, о всех проектах с Оманом. Они у него на кончиках пальцев, как говорят. Есть желание наших оманских партнеров и друзей именно заземлить свои экономические интересы у нас в стране. Для этого наши партнеры, друзья, хорошо, достаточно подготовлено подходят к этому, открыв уже в июне этого года так называемое экономическое посольство своей страны. Это такой специальный фонд, который будет заниматься урегулированием проектов совместных, каких-то деталей, каких-то нюансов".

Как бы то ни было во время любого визита либо гостей к нам гарантии дает сам Президент. И ставит под этим свое имя. Понятно, в теории никому бы не хотелось стать причиной "неудобных моментов" и как следствие - непопулярных решений. Но по факту бывают разные ситуации.

Лукашенко: Не обещайте того, что не можете выполнить

Белорусский лидер также призвал чиновников не давать пустых обещаний. "И еще. Не обещайте то, чего вы не можете сделать. И то, что Беларуси сегодня не нужно. Надо делать только то, что мы можем на сегодняшний день. Потому что везде нужны деньги. Лишних денег нет", - резюмировал глава государства.

Главная задача всех ответственных за внешний контур - качественно поработать на результат. Направления известны: экспорт, качество продукции, торговля и технологии. Александру Лукашенко вскоре предстоит общаться с коллегами на полях различных саммитов. Важно, чтобы во время этих переговоров нашему Президенту не стыдно было смотреть партнерам в глаза.