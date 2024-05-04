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Президентский график этой недели и комментарии людей, которые впервые лично общались с Лукашенко, - 5 мая в рубрике "Время Первого"

Президентский график этой недели смотрите 5 мая в рубрике "Время Первого".

Журналисты АТН собрали не только концентрированно, что происходило, но и комментарии людей,которые впервые лично общались с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Смотрите завтра, 5 мая, в "Главном эфире".

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