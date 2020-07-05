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Фильм о журналистах, которые работают с Президентом Беларуси

Фильм о журналистах, которые работают с Президентом Беларуси

Важнейшие события с участием нашего Президента, зарубежные визиты и рабочие поездки по стране - все это в объективах журналистов президентского пула.


Агентство теленовостей подготовило к эфиру фильм, в котором телерепортеры, корреспонденты печатных изданий, операторы и фотографы рассказывают о своей профессии.

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