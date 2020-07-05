Фильм о журналистах, которые работают с Президентом Беларуси

Важнейшие события с участием нашего Президента, зарубежные визиты и рабочие поездки по стране - все это в объективах журналистов президентского пула.





Агентство теленовостей подготовило к эфиру фильм, в котором телерепортеры, корреспонденты печатных изданий, операторы и фотографы рассказывают о своей профессии.

