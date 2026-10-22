Президенту доложили об итогах работы в переговорном процессе с США

Как продвигаются переговоры на белорусско-американском треке? О результатах этой работы сегодня доложили Президенту.

Напомним, в течение нынешнего года во Дворце Независимости прошло несколько переговорных раундов - в Минск приезжал спецпосланник США Джон Коул.

Американская сторона заявила о значительном прогрессе, достигнутом нашими странами по итогам переговоров. Для Беларуси они вылились в отмену ряда санкционных ограничений для белорусских компаний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Чуть больше месяца назад во время последних переговоров договорились, что встретимся и обсудим белорусско-американские отношения, их состояние и наши действия на перспективу. Господину Рыбакову было поручено контролировать этот процесс. Мы его использовали как своего представителя для ведения переговоров и реализации наших договоренностей. Месяц назад договорились, что он прибудет в Беларусь и доложит о реализации договоренностей. Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам. Тогда было сказано делегации: очень хотелось бы, чтобы и американцы выполняли договоренности. Договорились, что за месяц, мы подтянемся и выйдем на площадку дальнейших действий. Рыбаков доложит, что происходит сегодня и что предстоит сделать в ближайшее время. Должен сказать, что администрации США непросто, работы хватает. Но я ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам, есть подвижки по многим вопросам. Несмотря на то, что выпячиваются отдельные проблемы, как они говорят, с обменом политзаключенными, отменой санкций, многими другими вопросами, связанными с посольством и т.д., сегодня у нас на столе, в том числе, взаимоотношения Беларуси с ЕС, что касается в том числе и США. Хотелось бы, чтобы вы доложили об этих вопросах, и мы примем решение о дальнейших действиях. Передайте Джону Коулу самые добрые пожелания, его жене, яркой и видной журналистке, а также Дональду Трампу благодарность за то внимание, которое он уделяет нашим отношениям"