Президенту рассказали о селекционно-генетической работе на примере хозяйства "Устье"

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. 14 июля разговор на самый широкий круг тем состоялся в Оршанском районе на экспериментальной базе в "Устье" - она известна на всю страну своими красными датскими коровами.

Впереди у ученых главный этап - создать племенное ядро, которое бы обладало высоким генетическим потенциалом. Зафиксировать свою красную породу в Беларуси рассчитывают к 2030 году. Президент поручил выработать четкую программу по разведению таких буренок в стране.

Оценили и перспективы белорусско-узбекского сотрудничества. Партнеры из Андижанской области рассчитывают на совместную работу в разных сферах. Об этом договорились Президенты двух стран на недавних переговорах в Минске.

Селекционный проект в Витебской области

С каждым теленком как с ребенком - на инновационном комплексе в Устье только такой подход. Это известная экспериментальная база белорусских ученых в Оршанском районе, где всячески холят и лелеют красную породу коров. Шесть лет назад иностранок завезли из Дании.

Дмитрий Батюков, директор предприятия "Устье" НАН Беларуси:

"Наши как-то больше требуют, а эти "датчанки" - спокойные, веселые и дружелюбные. Любая подходит и тебя готова "расцеловать". Главная особенность этой породы - высокое содержание жира в молоке. В среднем за 2025 год среднее содержание жира по данному комплексу - 4,6 %. Это очень высокий результат. Играет роль и кормовая база, над которой мы работаем. Основа - это кукурузный силос и сенаж в основном из люцерны, которая у нас составляет почти 90 % в структуре посевных площадей".

Свою белорусскую высокопродуктивную красную породу буренок ученые обещали Президенту как альтернативу черно-пестрой и голштинской. "Задумка хорошая, деньги на это дали, но что получается? Целая эпопея", - сказал Президент. Александр Лукашенко не впервые приезжает в Устье. Хочется наконец-то увидеть реальный результат селекционных усилий.

Александр Лукашенко констатировал, что проект реализуется слишком медленно. Прирост поголовья за прошедшие пять лет незначительный.

"Так что же все-таки происходит, особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, создали идеальные условия? Где правда? Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над "i", - обозначил Президент основную тему.

Аграрии и ученые доложили главе государства о том, что уже есть по факту. Племенная работа не быстрая. Первый период адаптации животных позади. Постепенно формируют генетический задел, оттачивают технологии содержания, работают над сохранностью и продуктивностью коров и даже задумали строить еще один комплекс.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в стране почти 2,3 тыс. племенных коров красной породы. Они в основном базируются в "Устье", которое определили хозяйством первого уровня. "Здесь в 2028-м будет построен еще один молочно-товарный комплекс на 1 тыс. голов по разведению красной датской коровы", - рассказал министр. Также определены хозяйства в Гродненской, Минской и Брестской областях, где уже разводят эту же породу.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник, в чьем ведении и находится "Устье", отметил хорошие показатели продуктивности, что подтверждается на практике. Показатели жирности молока породистых коров сегодня удерживаются на требуемом уровне.

Руководитель Академии наук подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем - к 2030 году - говорить именно о выведении белорусской породы.

Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению в Беларуси красной породы коров

Будет ли этот эксперимент однозначно удачным, пока говорить рано. Но если взялись за разведение своей красной породы, нужно доводить до ума. Поручение Президента тут же - делать не как чувствуют, а в рамках конкретной программы.

Выслушав всю информацию, Александр Лукашенко поручил главе Администрации Президента Дмитрию Крутому найти специалистов, которые бы четко расписали задачу: "По результату - сколько должно каждый год быть этих коров, комплексы как будут строить… Целая программа. Чтобы мы посмотрели по результатам в конце года и дали оценку. Надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти - наш главный академик и министр. Все это прописать, распоряжение Президента - и вперед".

Владимир Караник доложил, что НАН совместно с Минсельхозпродом уже подготовили подобную программу по итогам рабочего совещания.

"Хорошо. Мы посмотрим на вашу программу. Как раньше, определим вам социалистическое обязательство. Это будет ваш план, ваше повышенное задание", - сказал Президент.

Ход уборочной кампании в стране

Профильный министр рассказал вести с полей. Продолжается второй укос трав, немного прибавили по ячменю. Витебская область только приступает.

Урожай хороший, но Александр Лукашенко высказал критику в связи с недоработками, которые он видел по пути в Оршанский район. Например, местами сильно заросшие поля. "Плохо сработали. Я вас предупреждал, что при такой погоде надо упор делать на химию соответствующую. Как вы сделали, я видел", - сказал он.

Сохранность поголовья в животноводстве

В 2026 году сельское хозяйство плюсует, если смотреть на общие цифры. Докладывая о ситуации в АПК, министр сознательно наступил на "больную мозоль" животноводства - сказал о сохранности поголовья.

По словам Юрия Горлова, есть тенденция к снижению уровня падежа КРС. Но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными.

"Вы топчетесь на одном месте. Вы меньше процента минусуете за полугодие. По итогам года посмотрим", - жестко заметил Александр Лукашенко.

Перспективы сотрудничества Беларуси и Узбекистана в Витебской области

Доклад Витебского губернатора был не только о том, как регион входит в уборку, но и о том, как складывается сотрудничество с узбекистанскими партнерами по горячим следам президентских переговоров. Последние пять дней хоким Андижанской области работал на севере Беларуси. Они готовы вкладываться в АПК и привлекать к нам рабочие руки из Узбекистана.

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"Мы буквально за четыре дня провели большую работу по Витебской области и подготовили 10 помещений для отращивания бычков. Совокупно на сегодняшний момент эти помещения позволяют содержать 7 тыс. голов с возможностью увеличения".

"Надо взять под контроль экономику - что Витебская область от этого получит. Вот это надо четко просчитывать", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также призвал хокима Андижанской области обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона. "Мы ее отменять не будем. Там "коврижки" и прочие льготы. Там главное - люди. Пусть приезжают и работают. Это мы должны определиться. Правительство сейчас занимается, чтобы вам на стол положить, сколько человек надо, какие кадры должны быть", - сказал он.

"Я пообещал Президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область, - сказал Александр Лукашенко. - Молоко, мясо переработаете во что вам нужно. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужным, - мы его построим вместе".

"Мы будем по-братски работать! Можете не сомневаться", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также высказался по обеспечению работников из Узбекистана жильем. "У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем в порядок. И все, что будем строить, будем строить для людей. Для узбеков и для белорусов - разницы не будет. - подчеркнул белорусский лидер. - Приехав сюда, они должны знать, что они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали".

Совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности, деревообработке, строительстве

Планов у Узбекистана немало. Интересны проекты не только в сельском хозяйстве, но в деревообработке и промышленности. Создадут строительный трест, и уже открыли торговый дом в областном центре.

Шухратбек Абдурахманов, хоким Андижанской области Узбекистана:

"Территория Витебской области составляет более 40 тыс. кв. м, а население - 1,2 млн. В Андижанской области 4 тыс. кв. м территория, а 4 млн людей. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос - это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди: сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы организовывали в Андижане штаб и по этой специальности мы выбрали людей. Люди настроены работать. Они рады, что такой народ добролюбивый, как родные".

В 2026 году Витебская область рассчитывает получить рекордный урожай - заметно больше прошлогоднего. Погоде не прикажешь, накануне по северу прошелся почти ураган. Так что прозвучало напоминание от Президента: приспосабливать севооборот.

"Упаси господь хоть один комбайн будет не готов, - предупредил Александр Лукашенко. - Все комбайны. Мы об этом уже год назад говорили. Зимой надо было подобрать людей, договориться с ними. Техника непростая".

Глава государства также сделал акцент на подготовке зерносушильного хозяйства. "Комбайн и зерноток. И контроль, чтобы потерь (зерна при уборке с полей. - Прим. ред.) не было", - подчеркнул белорусский лидер.

Небольшая экскурсия по современному комплексу: роботы вместо доярок, сбалансированные корма и особое молоко в итоге. Помимо высокой жирности и белка оно еще и гипоаллергенное - подходит для безлактозной диеты.

Малыши на комплексе находятся под особым присмотром. Опека ученых такая - придумали даже специальную люльку для телят.

Продукция из местного молока пойдет на ура для всех зожников. Для тех, кто фанатично подсчитывает граммы белка, производители ловят тренды и предлагают сегодня самые разные высокобелковые продукты.

Все, что по силам переработчикам региона, собрали в одной корзине. Александру Лукашенко презентовали местные вкусности. Президент поручил такую же обязательно передать своему коллеге из Узбекистана как наглядный пример, что получается, если работать, а главное -вкладывать силы и душу в село.