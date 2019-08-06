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Президенту доложили о строительстве бассейна международного стандарта и Национального футбольного стадиона

Строительство бассейна международного стандарта и Национального футбольного стадиона возможно начать уже в первой половине следующего года. Сегодня Президенту доложили о реализации этих масштабных проектов.



Они оба будут расположены в Минске и возведены за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая. Соглашение между правительствами двух стран было подписано в октябре 2018 года. Оно предусматривает реализацию самых современных архитектурных решений. Так, бассейн будет рассчитан на 6 тысяч зрителей и будет отвечать всем требованиям Международной федерации плавания. Трибуны нового футбольного стадиона смогут вместить 33 тысячи зрителей. Возведение объектов выполняется под ключ. Срок реализации - 2023 год.

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Как и Беларусь, Китай уделяет большое внимание развитию спорта. Эта страна ежегодно запускает множество объектов самого высокого уровня. Сотрудничество по этому направлению с КНР поспособствует дальнейшему проведению в нашей стране международных топ-соревнований.

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