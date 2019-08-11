Президенту доложили о строительстве бассейна международного стандарта и Национального футбольного стадиона

Белорусско-китайское сотрудничество с каждым годом все шире. Еще одна показательная новость недели: стало известно, что строительство бассейна международного стандарта и национального футбольного стадиона возможно начать уже в первой половине следующего года. Президенту доложили о реализации масштабных проектов - оба объекта будут расположены в Минске. Напомним, бассейн и стадион построят за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая: соответствующее соглашение между правительствами двух стран подписано в октябре 2018.



А уже через полгода Председатель КНР Си Цзиньпин представил белорусскому Президенту, как будут выглядеть стадион и бассейн. На полях форума "Пояс и путь" в Пекине состоялась встреча двух лидеров. Эти проекты предусматривают реализацию самых современных архитектурных решений.







Так, бассейн рассчитан на 6 000 зрителей и будет отвечать всем требованиям Международной федерации плавания. Трибуны нового футбольного стадиона смогут вместить 33 000 человек. Возведение объектов выполняется под ключ. Срок реализации - 2023 год. В общей сложности на строительство Китай выделит свыше двухсот тридцати миллионов долларов.



Как и Беларусь, Китай уделяет большое внимание развитию спорта. Партнерство в этом направлении с КНР поспособствует дальнейшему проведению в нашей стране международных соревнований. Ну, а для Пекина эти объекты в Минске станут визитной карточкой Китая в Европе.



