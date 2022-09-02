Президенту показали новое отделение по откорму цыплят-бройлеров и мясоперерабатывающий цех

Модернизация и поиск путей совершенствования работы аграрного сектора - это стало главной темой рабочей поездки Президента по регионам. Площадкой для разговора о развитии отрасли стал агрокомбинат "Дзержинский".

Сегодня здесь работают более 6 тысяч человек, это крупная и многоотраслевая компания, которая не только развивает свои активы, но и смотрит в будущее: планируется строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья, объектов по выращиванию мяса индейки и новых отделений птичников. И рассчитывает выйти на выручку в миллиард белорусских рублей к 2027 году. А в свое время это крепкое хозяйство появилось путем реорганизации бройлерной птицефабрики.

Лукашенко: Тема урока - дальнейшая модернизация сельского хозяйства

Как пояснил Президент, половина хозяйств в стране хорошо работает. Из оставшихся половина - это хозяйства, которые при определенной помощи и поддержке выкарабкаются, отметил он. Но есть четверть от всех хозяйств, которых надо спасти. "Потому что там есть люди, которые хотят работать, плодородные земли", - подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал, что есть несколько путей для реализации этой задачи. Некоторые сельхозпредприятия и земли придется объединять, создавая новые хозяйства фактически с нуля, как это сделали, например, в Мядельском районе.

Другие хозяйства будут присоединять к промпредприятиям. Такая практика в стране уже наработана. "От этого никуда не денешься и это справедливо. Все-таки промпредприятия выкачивают людей из деревни. Поэтому долги надо отдавать", - заметил Александр Лукашенко. Соответствующие подходы глава государства недавно согласовал в Гомельской области.

Ранее в ходе рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко обратил внимание на обеспечение зерном и кормами крупных хозяйств, у которых недостаточно для этого собственных земель. Чтобы не закупать необходимые объемы за рубежом, ширится практика, когда дополнительные сельхозугодья берутся на стороне. Этим путем пошли и в агрокомбинате "Дзержинский", дав землям технологии. Кстати, сегодня здесь урожайность 60 центнеров с гектара, было гораздо меньше. Это и есть то самое совпадение интересов: когда с одной стороны земли района, не дающие желаемого результата, а с другой - крупный переработчик и производитель, который нуждался в расширении площадей.

Президент о примерах в АПК, на которые нужно равняться

"Я тебе жму руку, спасибо тебе большое, молодец. Он решает и государственную задачу!"- похвалил Президент руководителя агрокомбината.

"Ему нужна земля. А нам нужно, чтобы он и людей присмотрел. Почему я держусь за крупнотоварные хозяйства - колхозы, совхозы, потому что они выполняют социальную функцию, содержат деревню. И мы тут создаем агрогородки. Это процесс длительный. Мы будем тут долго еще работать, чтобы дороги были хорошие, торговля была, детские сады, школы и так далее и тому подобное, - сказал Александр Лукашенко. - Они тащат на себе эту социалку. Поэтому для меня руководители предприятий - люди государственные. Мы за них держимся".

Президент заметил, что можно создать и фермерские хозяйства, если будут фермеры, раздать земли, но фермер уже может не нести социальную нагрузку. "Но у нас и фермеры несут эту социальную нагрузку. Тоже молодцы. Потому что у нас такая политика в государстве: хочешь забрать земли вчерашнего колхоза - пожалуйста, с деревней, производственными помещениями, доводи до ума, работай. Вот политика на селе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Этим самым мы поднимаем, спасаем деревню и даем работу людям на земле. Так должно быть. Это наша политика в сельском хозяйстве".

Повышать рентабельность продаж, расширяя производство - это один из тезисов Президента, озвученный уже на производстве. Главе государства показали новое отделение по откорму цыплят-бройлеров, современный мясоперерабатывающий цех производственной площадки рядом с деревней Дворище. На агрокомбинате рассчитывают к 2025 году наладить ежегодное производство 110 тысяч тонн мяса птицы цыплят-бройлеров, 6 тысяч тонн мяса индейки, 91 миллион яиц. Спрос на рынке на птицу растет, как внутри страны, так и на мировом рынке.



Кстати, аграрии по стране заканчивают с уборкой зерновых и зернобобовых. Президенту доложили о ходе полевых работ. Осталось убрать около 3 % площадей. Намолочено 10 млн 700 тысяч тонн.