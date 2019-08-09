Президенту предъявили результат модернизации системы специальной правительственной связи

От аналога к цифре на базе высоких и, главное, отечественных технологий. Президенту сегодня предъявили результат комплексной модернизации системы специальной правительственной связи. Для любого государства эти узлы, техника и технологии являются наиболее чувствительными и строго охраняются. Это важный элемент принятия суверенных государственных решений и защиты национальных интересов, в том числе представляющих гостайну. После ряда скандалов с прослушиванием высших должностных лиц Европейского союза и Америки и громких утечек из дипломатических источников внимание к защите таких систем выросло на порядок во всем мире. Беларусь - не исключение. Три важнейших критерия модернизации - защищенность, качество и надежность.





В частности, Президенту доложили о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи. Плюс продемонстрировали новейшую линейку аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной связи. Благодаря цифровизации отечественные комплексы становятся компактнее и надежнее. Так, передвижной узел связи следующего поколения управляется экипажем всего из трех человек взамен прежних 11 и выполняет задачи более широкого спектра. Его примут на вооружение уже в следующем году. Александр Лукашенко пообещал и впредь оказывать поддержку этому закрытому, но высокотехнологичному сектору. Однако взамен потребовал безусловного качества и эффективности от каждого проекта и заказчика.





На объекте Главнокомандующему также показали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией. Он способен запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. А это, увы, стало неизменным атрибутом любого современного конфликта. Сегодня комплекс проходит государственные испытания. Оценивая увиденное и подводя итоги, Президент не исключил, что подразделение может быть выведено из состава КГБ и получит большую самостоятельность. Однако говоря о совершенствовании новейших систем цифровой безопасности, лидер напомнил о приоритете защиты прав человека, гарантом которых по конституции Александр Лукашенко является.