Президенту внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей

Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей. По мнению Президента, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом.



"Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - заявил Глава государства.

