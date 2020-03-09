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Президенту внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей

Президенту внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей

Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей. По мнению Президента, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом.

"Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - заявил Глава государства.

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