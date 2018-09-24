Президенту внесли предложение о модернизации Погранкомитета мобильными подразделениями

Криминальная ситуация в Беларуси улучшается. Об этом сегодня Президенту доложил глава МВД Игорь Шуневич. На три процента снижено число потерпевших от преступлений. Именно динамика по основным направлениям борьбы с преступностью интересовала сегодня Главу государства. Особый акцент лидер потребовал сделать на борьбу с бытовым насилием, в частности, на селе. Также Президента интересовала борьба с коррупцией и экономическими преступлениями и новые законодательные инициативы Министерства в сфере борьбы с незаконной миграцией.