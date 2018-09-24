3.68 BYN
Президенту внесли предложение о модернизации Погранкомитета мобильными подразделениями
Криминальная ситуация в Беларуси улучшается. Об этом сегодня Президенту доложил глава МВД Игорь Шуневич. На три процента снижено число потерпевших от преступлений. Именно динамика по основным направлениям борьбы с преступностью интересовала сегодня Главу государства. Особый акцент лидер потребовал сделать на борьбу с бытовым насилием, в частности, на селе. Также Президента интересовала борьба с коррупцией и экономическими преступлениями и новые законодательные инициативы Министерства в сфере борьбы с незаконной миграцией.
И еще одна встреча - с представителями силового блока. Закрыть белорусско-украинский участок границы для контрабандистов и криминала, модернизировав Погранкомитет за счет новых мобильных и боеспособных подразделений - маневренных групп. Такие предложения лидеру внесли сегодня Совет Безопасности и Пограничный комитет. Глава государства подтвердил саму необходимость усиления защиты рубежей, но потребовал до человека просчитать необходимую численность таких подразделений. Главный критерий - эффективность и отдача от новаций, механического увеличения не будет, отметил Александр Лукашенко.