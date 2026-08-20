Президенты Беларуси и Мьянмы накануне официальных переговоров встретились в неформальной обстановке

Президент Беларуси проводит переговоры в формате тет-а-тет (в домашней обстановке) с Президентом Мьянмы, который утром 20 августа прибыл в Минск с официальным визитом. В программе также запланирован неформальный ужин.

Основная переговорная программа на уровне глав государств состоится завтра.

Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-28 гг. Речь прежде всего о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании.

Лидеры рассмотрят конкретные шаги по практической реализации намеченных планов, а также новые взаимовыгодные проекты. Внимание уделят и взаимодействию на международных площадках. По итогам переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах.

Официальный визит Мин Аун Хлайна - подтверждение активной работы, которую проводит Беларусь по развитию отношений как с Мьянмой, так и в целом со странами региона Юго-Восточной Азии.