Президенты Беларуси и России подписали совместное заявление. О чем оно?

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по итогам переговоров в Москве подписали совместное заявление.

В документе отмечается, что переговоры прошли в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия, главы государств обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки дня и перспективные направления дальнейшего развития масштабного белорусско-российского сотрудничества.

Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили союзнический характер отношений между Беларусью и Россией и неизменность курса на расширение стратегического партнерства во всех сферах. "Беларусь и Россия продолжат поступательно наращивать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, в том числе взаимодействие в сферах промышленной кооперации и инфраструктурного строительства", - говорится в совместном заявлении.

Президенты призвали к дальнейшему развитию межпарламентских и межпартийных связей, повышению роли Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Лидеры двух стран поддерживают расширение межрегионального и приграничного сотрудничества.

В документе также говорится о важности расширения гуманитарных связей и сотрудничества, особом значении совместных усилий по патриотическому воспитанию молодежи, а также по борьбе с героизацией нацизма и фальсификацией истории.

Лидеры стран подтвердили нацеленность на поступательное интеграционное строительство Союзного государства, укрепление его экономического и технологического потенциала, формирование общих пространств в социально-экономической, гуманитарной, оборонной, миграционной, информационной и иных сферах, выравнивание прав и свобод граждан и условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран.

"Стороны продолжат наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности Беларуси и России в рамках общего оборонного пространства Союзного государства", - говорится в заявлении.

Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который после этого вступил в силу.

В совместном заявлении Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили, что новые военно-политические реалии создают необходимость формирования устойчивой системы евразийской безопасности, и в том числе призвали другие страны поддержать инициативу о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Во внешней политике Беларусь и Россия намерены способствовать дальнейшему формированию многополярной системы международных отношений, основанной на взаимном уважении интересов и коллективном решении международных проблем.

В документе также уделено внимание сотрудничеству в рамках интеграционных структур, говорится об усилиях по углублению интеграционных связей и взаимодействия в СНГ и Евразийском экономическом союзе. Россия разделяет и поддерживает приоритеты председательства Беларуси в органах ЕАЭС в текущем году.

Главы государств признают ведущую роль ОДКБ в обеспечении региональной стабильности и подчеркивают нацеленность на дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, в том числе в рамках предстоящего председательства России в ОДКБ в 2026 году.

Шанхайскую организацию сотрудничества Беларусь и Россия рассматривают как основу для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Страны намерены развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, экономики и гуманитарных связей.

Главы государств, приветствуя получение Беларусью в 2024 году статуса государства - партнера БРИКС, договорились проводить регулярный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках объединения и выстраивать системное взаимодействие с ним Республики Беларусь.

Президенты Беларуси и России сохраняют приверженность идее гармонизации интеграционных процессов в русле инициативы Большого евразийского партнерства, включая либерализацию торговых отношений, совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры и других сфер экономического сотрудничества.

Стороны намерены укреплять координацию в органах и структурах ООН, продолжат сотрудничество в целях укрепления международного режима нераспространения ядерного оружия.

Беларусь и Россия также подтвердили общность подходов к обеспечению безопасности информационного пространства Союзного государства и укреплению его технологического суверенитета в целях развития. Стороны предпримут необходимые шаги в целях скорейшего начала работы медиакомпании Союзного государства.

В совместном заявлении также осуждается санкционная политика в различных ее формах. Подчеркивается, что односторонние принудительные меры, принимаемые в обход резолюций Совета Безопасности ООН, являются незаконными.

Президенты Беларуси и России подписали Соглашение о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. В соответствии с этим договором стороны намерены совместно бороться с негативной тенденцией политизации сферы международного правового сотрудничества по уголовным делам и содействовать укреплению общепризнанных норм международного права, касающихся суверенного равенства государств и вытекающих из него иммунитетов должностных лиц государств.

Стороны намерены и далее координировать позиции в отношении деятельности НАТО и ее стран-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам Беларуси и России. К наиболее дестабилизирующим действиям стран НАТО, провоцирующим серьезнейшие стратегические риски, стороны прежде всего относят сохраняющиеся враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, планы по развертыванию в Европе американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы противоракетной обороны США, размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил на рубежах Союзного государства, а также интенсификацию военной деятельности в районах соприкосновения, развитие схем и потенциалов так называемых совместных ядерных миссий НАТО, опирающихся на развернутое в Европе американское ядерное оружие.

Главы государств осудили агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении Беларуси и России, вмешательство во внутренние дела, применение односторонних санкций, в том числе экстерриториального характера, в нарушение Устава ООН. Подчеркивается, что такие меры наносят ущерб международному и устойчивому развитию, а политическое давление, оказываемое на третьи страны посредством нелигитимных санкционных механизмов, недопустимо.