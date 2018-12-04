Президенты Беларуси и Казахстана по телефону обсудили повестку дня саммитов в Санкт-Петербурге

Президенты Беларуси и Казахстана обсудили повестку дня саммитов в Санкт-Петербурге. Телефонный разговор лидеров состоялся сегодня по инициативе казахстанской стороны. В центре внимания глав государств была тематика предстоящих форумов Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, которые состоятся уже в этот четверг. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев также кратко рассмотрели наиболее актуальные вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества.

Ожиданиями от предстоящего политического форума наш Президент поделился в большом интервью телеканалу "Россия 24". Белорусский лидер отметил, что ЕАЭС не может существовать без свободного движения рабочей силы, капиталов, услуг и товаров. Полную версию беседы Александра Лукашенко с российским телеведущим Сергеем Брилевым смотрите сегодня на "Беларусь1" после "Панорамы", а также на канале "Беларусь 24".