Президенты Беларуси и Росии договорились до нового года провести еще одну встречу для принятия решений

В Москве несколько часов назад завершились переговоры президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беседа длилась около четырех часов. Ранее стороны условились до конца нынешнего года разрешить все споры и недомолвки в союзных отношениях. Минску и Москве есть что положить в копилку: товарооборот за 2018 увеличился на 23 % и превысил 32 миллиарда долларов. Конечно, остаются и чувствительные вопросы - от цены на газ до нефтяного налогового маневра. Последние годы Россия снижает экспортную пошлину на черное золото, а вот налог на добычу повышает. Из-за таких действий наша страна уже недополучила несколько миллиардов долларов. С 2019 года своим нефтеперерабатывающим заводам Москва компенсирует потери, а вот наши НПЗ оказываются в заметном проигрыше. Но идти надо, шагая в ногу, как в политическом, так и экономическом плане. Сами же переговоры проходили за закрытой дверью.

Однако пресс-секретарь нашего Президента Наталья Эйсмонт поделилась подробностями переговорного процесса:"Президентские переговоры, безусловно, можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный был отмечен рост товарооборота. Среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок. Как итог - позиции сближены по всем вопросам. Кроме того, президенты особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначены намерения данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики.) В итоге главы государств договорились до нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь, это связано с желанием Президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств".

Впрочем, эксперты ожидают, как и в прошлые годы, декабрьские диалоги позволят найти точку соприкосновения и закрыть нерешенные вопросы.

Из Москвы наш политический обозреватель Ольга Макей.

Предновогодняя Москва сегодня больше напоминает муравейник. Дорожные пробки в эти дни - обычное дело: перед праздниками все стараются купить подарки близким, да и просто доделать давно запланированные дела. Впрочем, такая традиция и в политике: нерешенные вопросы как-то не принято переносить в новый год. Тем более в отношениях между близкими партнерами и союзниками.

25 декабря. Провести встречу именно в этот праздничный день предложил Владимир Путин. Кстати, в России сегодня рабочий день в отличие от Беларуси. Но в политике ведь не бывает выходных.

Борт номер 1 из Минска в московском Внукове приземляется около полудня. За год для белорусского лидера это уже седьмой рабочий визит в Россию. Помните, с Владимиром Путиным несколько раз виделись и на переговорах в Сочи, и в Москве на чемпионате по футболу, и недавно в Питере за столом евразийской "пятерки". Вообще, в 2018 это уже 12-я встреча президентов. Много? Да, кажется, это рекорд, учитывая еще и 8 телефонных разговоров. Но ведь живем в одном союзном доме, а у хороших хозяев с соседями принято часто общаться.

О такой встрече в двустороннем союзном формате президенты договорились как раз на полях питерского саммита евразийской "пятерки". Между Минском и Москвой остались вопросы, с решением которых затягивать не хочется никому. И главный обозначил Александр Лукашенко на недавней встрече с представителями российского медиасообщества - это вопрос российского налогового маневра. Который не критично, но все же сказывается на белорусской экономике.

Чтобы расставить все точки над "і" в этом самом маневре и обсудить другие пункты союзной повестки, встреча проходит с участием некоторых профильных министров и вице-премьеров. По сути, в списке тем к переговорам ничего нового, все это главы государств уже обсуждали и вроде бы договорились. Но реализация застряла, словно в московской пробке. Почему? Этот вопрос наш Президент накануне задавал во Дворце Независимости, сегодня намерен услышать ответ и в Кремле.

Дожидаясь президентов, российская часть делегации о чем-то активно беседует, но видно, настроение рабочее. Вот Силуанов и Козак даже вышли за дверь, где нет телекамер. Поэтому о чем говорили неизвестно. Обстановку разрядили главы государств, которые появились в так называемом представительском кабинете Кремля в хорошем настроении.

Встречу начинает Владимир Путин. Традиционно с цифр. За прошлый год Минск и Москва без малого на четверть увеличили товарооборот. Позитивную тенденцию сохранили и в 2018.

Одно из достижений - это тесная кооперация белорусских и российских промышленников. Поэтому важно в общем союзе создать для них равные условия.

Еще до встречи Александр Лукашенко эти переговоры называет непростыми. Действительно, вопросы чувствительные. И если по газу на будущий год условились, хотя и вдвое дороже, чем в России, то нефтяной налоговый маневр пока повис в воздухе.

Напомним суть: с 2015 года в России экспортная пошлина на черное золото снижается, но пропорционально растет налог на добычу. И таким образом, за три года Беларусь уже недополучила несколько миллиардов долларов. С боем курантов своим нефтепереработчикам Россия будет компенсировать потери, но тогда белорусские НПЗ оказываются в проигрыше. А договаривались ведь на союзном поле играть по равным правилам. Специалисты подсчитали: до 2024 года Беларусь может потерять без малого 11 миллиардов долларов. Именно поэтому маневрировать союзникам нужно сообща.

На сегодняшней встрече президенты условились сперва выслушать свои команды, которые проработали разные варианты решения вопросов, а после продолжить общение тет-а-тет.

В будущем году цена российского маневра для нашей экономики - несколько сотен миллионов долларов. Но для страны это не катастрофа, говорил Александр Лукашенко. Бюджет на 2019 сверстан так, что налоговый маневр на государственном кошельке и кошельках белорусов никак не отразится. Бюджет как раз таки социально ориентирован. И, как скажет сегодня наш Президент, все вопросы важно решить в интересах жителей обеих стран.

Современный мир таков, что отношения между государствами втянуты в глобальные экономические процессы, которые добавляют свою ложку дегтя. Об общих мировых проблемах Владимир Путин говорил и на недавней пресс-конференции, за которой следили и в Беларуси.

Сегодня президенты детально обсудили все вопросы торгово-экономического сотрудничества. Налоговый маневр, ценообразование на газ, поставки продукции. Во время переговоров, которые длились более трех часов, удалось сблизить позиции.