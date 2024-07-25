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Президенты Беларуси и России - на Валааме
Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Белорусский борт номер 1 с утра приземлился в Санкт-Петербурге. Уже оттуда на вертолете наш Президент направился на север. Лидеры не могут пожаловаться на дефицит общения, регулярно проходят белорусско-российские переговоры, но встречам на острове Валаам союзники всегда придают особое значение.
Владимир Путин приветствовал коллегу у входа в храм смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря. Вместе лидеры зашли в церковь. Там состоялся небольшой молебен, во время которого президенты успевали немного переговариваться. Александр Лукашенко и Владимир Путин зажгли в храме свечи.
Президенты заглянули и в небольшую часовню царственных страстотерпцев. Главы государств не впервые вместе посещают здешние православные святыни. Уже дважды эти места с особой атмосферой становились площадкой для переговоров. Так что можно сказать, что традиция. И хоть выглядят лидеры достаточно неформально (они без галстуков), известно, что в повестке президентов актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональная безопасность и, конечно же, международная повестка дня. Все эти насущные темы можно обсудить в спокойной и доверительной обстановке Валаама.
Анонсировалось, что разговор лидеров будет проходить в разных форматах, но преимущественно в закрытом режиме.
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