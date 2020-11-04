Президенты Беларуси и России по телефону обсудили широкий спектр тем

Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся сегодня вечером. Предметно и обстоятельно Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили самый широкий спектр тем.

В частности, одним из основных вопросов стала ситуация с распространением COVID-19 - обстановка вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран. В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в нашей стране и передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.







Предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире. В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве и Украине.

Подробно обсудили лидеры и актуальные вопросы внутренней повестки России и Беларуси. Из иных актуальных тем разговора - проблема перевалки наших товаров из порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества.

Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов - нефти и газа - в Беларусь в будущем году. Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно. Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.



