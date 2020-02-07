Президенты Беларуси и России проводят встречу в Красной Поляне в Сочи

Прямые переговоры о проблемных вопросах. Александр Лукашенко и Владимир Путин сегодня в сочинской Красной Поляне попытаются разрешить все спорные моменты между Минском и Москвой. Политики встретились в доме приемов официальных делегаций "Лаура".Первая часть переговоров - один на один, без галстуков и с овсянкой. В формате рабочего завтрака. Впрочем, ожидается, что политики придут к определенным решениям по экономическим вопросам: речь идет о нефти и голубом топливе в первую очередь. Весь январь экспертные группы и члены правительства работали сообща в поисках компромиссного варианта, ну а сегодня момент истины. Ранее именно такую оценку предстоящим переговорам дал Александр Лукашенко во время общения с журналистами. При этом белорусская сторона прорабатывает и альтернативные источники поставки черного золота. Буквально полчаса назад началась встреча и в расширенном составе параллельно с президентским диалогом и без нескольких участников. Лидеры уже присоединились к формату, а вот коллеги из российского правительствапока нет.







Дело в том, что самолет с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, министром энергетики Алексеем Новаком и Михаилом Бабичем не смог из-за погоды приземлиться в Сочи и улетел в аэродром Минеральные воды, где и приземлился.Погода там не лучше, а от Сочи полтысячи километров. Сколько пробудут в курортной зоне участники российской делегации - неизвестно. Песков же отметил: "Есть только один человек, без которого нельзя провести переговоры".



Подробности рабочего визита Президента и диалога Минска и Москвыв следующих выпусках новостей.



