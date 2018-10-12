Президенты Беларуси и России встретились на форуме в Могилеве

Всю неделю основное внимание СМИ, политических, экономических кругов, представителей бизнеса да и многих простых людей приковано к V Форуму регионов Беларуси и России. В преддверии такого масштабного события эксперты всегда досконально изучают актуальную повестку, межгосударственный фон, который часто и задает тон работы таких экономических площадок. Нынешняя цель - контракты на сумму в полмиллиарда долларов. Но достигнут ли уже нужный уровень контакта? Опорных точек для анализа предостаточно: на форуме в Могилеве Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились уже в третий раз за неполные два месяца. Форматы работы лидеров самые разнообразные - от широких интеграционных (в рамках СНГ) до подробно двусторонних, как в Сочи, когда к разговору подключили обновленные правительства.

Сейчас в отношениях Беларуси и России появилось много инициативных, новых подходов. Так, недавно назначенный посол в нашей стране Михаил Бабич получил еще и особый статус спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества. И все же, какие они - основные и прорывные направления дальнейшего сотрудничества? Между нашей страной и ключевыми субъектами федерации уже действует порядка 80 договоров о сотрудничестве. И это, в том числе, результаты систематических личных встреч Президента Беларуси и руководителей российских регионов, для которых в нашей стране и нет закрытых тем. А традиционный форум в очередной раз послужил и экономическим маркером, и показателем реального уровня интеграции. Ольга Макей продолжит.

Пятый Форум регионов Беларуси и России. Такая уж сложилась традиция – поочередно проводить его по обе стороны границы Союзного государства. На этот раз масштабное событие принимает Могилев. До этого местом встречи дважды становился Минск, по разу – Москва и Сочи. Кстати, именно в Сочи в мае на полях саммита ЕАЭС Александр Лукашенко и пригласит Владимира Путина посетить новый для него белорусский город.

Александр Лукашенко своего российского коллегу лично встречает в аэропорту. Вообще, в мировой практике визитов на высшем уровне – это редкость. И факт, который только подчеркивает особые отношения и дружбу между политиками. Кстати, за 4 президентских срока Владимира Путина это уже его 23-й визит в Беларусь.

2018-й вполне может стать рекордным по числу встреч и контактов президентов. За год это второй визит в Беларусь для Владимира Путина. До этого в июне во Дворце Независимости лидеры собирались на Высший госсовет Союзного государства. Общую для двух стран повестку детально два раза обсуждали и в Сочи, трижды встречались на площадках различных саммитов, дважды виделись в Москве во время чемпионата мира по футболу. Встреча в городе на Днепре стала девятой в этом году. При этом, начиная с мая, главы государств видятся каждый месяц! Часто президенты беседуют и по телефону. Поводы звонков, конечно, разные, но всегда обязательно обсуждают и двустороннюю повестку.

Впрочем, и темп, который задали лидеры тем, кому и предстоит реализовывать договоренности, не дает расслабляться. Большую работу накануне Форума регионов провели профильные министры и вице-премьеры. "Все сочинские поручения президентов выполнены" - заметки с такими заголовками еще накануне заполнили информленты. На таком позитивном фоне и проходила встреча президентов. К Дому культуры области Александр Лукашенко и Владимир Путин приезжают в одном автомобиле с двумя штандартами.

Президентов встречают Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович. По пути спикеры верхних палат парламента успевают что-то рассказать лидерам. Беседа продолжается даже в зале для переговоров тет-а-тет. Владимир Путин признается, что восхищен красотой Могилева. Впрочем, город на Днепре Александр Лукашенко назовет не только белорусским, но и русским. Область – восточные ворота страны, а до российской границы от Могилева всего 80 километров.

Беларусь и Россия – стратегические союзники. Этот тезис подтверждают не только политики, но и жители обоих государств, в многочисленных опросах называя друг друга самыми дружескими народами. Кстати, россияне в недавнем исследовании общественного мнения именно Александра Лукашенко назвали самым эффективным из лидеров в отстаивании интересов своей страны. Да, по линии Минск - Москва случаются шероховатости, но для того, чтобы их отшлифовывать, и встречаются так часто президенты двух стран.

Как раз для того, чтобы нити контактов сплелись в прочную связь, а возникающие вопросы решались эффективнее, и нужна площадка Форума регионов. Эта добрая традиция уже стала самым значимым ежегодным событием в Союзном государстве.