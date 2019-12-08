Президенты Беларуси и России встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге

Накануне юбилейной даты лидеры Беларуси и России обсудили вопросы экономической интеграции.





А. Лукашенко и В. Путин обсудили перспективы Союзного государства

. По поручению президентов правительства в последние полгода провели большую работу по подготовке программы действий по углублению интеграции и дорожных карт. Наша позиция в переговорах всегда была четкой и последовательной - двигаться дальше нужно только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего сотрудничества. Ее мы не меняли и сейчас. Беларусь и Россия работают на одном союзном рынке, а потому и условия должны быть равными, подчеркнул Александр Лукашенко.

Итоги переговоров президентов Беларуси и России

Первые два часа президенты вели переговоры с участием членов делегаций, затем во время рабочего ужина беседовали уже тет-а-тет. После разговора с глазу на глаз Александр Лукашенко и Владимир Путин вновь продолжили общение вместе с главами правительств и министрами обеих стран. После многочасового марафона итоги встречи журналистам озвучил глава Минэкономразвития России. По его словам, работа действительно была плодотворной. Страны серьезно сблизили позиции по многим вопросам. Так, стало гораздо меньше спорных тем и главное появилось понимание, как их решать.

По окончании насыщенного переговорного дня лидеры по традиции обменялись подарками

. Белорусский лидер угостил своего коллегу нашими продуктовыми изысками.