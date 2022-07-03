Президенты Узбекистана, Туркменистана и Сирии поздравили Президента Беларуси и белорусский народ с Днем Независимости

Страна продолжает принимать поздравления с Днем Независимости. Всех белорусов и нашего лидера поздравил президент Узбекистана. Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что Беларусь за годы суверенного развития достигла под руководством Александра Лукашенко больших успехов в сфере государственного и общественного строительства.



Шавкат Мирзиеев, Президент Узбекистана:

С удовлетворением хотел бы отметить динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений. В последние годы значительно выросли объемы взаимной торговли и инвестиций, реализован целый ряд проектов промышленной кооперации, активизировались межрегиональные контакты, научно-технические связи и культурно-гуманитарный обмен. Убежден, что эффективное использование всего потенциала нашего партнерства позволит вывести двустороннее сотрудничество на еще более высокий уровень.



Президент Туркменистана в своем послании главе белорусского государства отметил, что между нашими странами по-настоящему дружественные взаимоотношения. Основаны они на принципах взаимопонимания, равноправия и доверия, что гарантирует этим отношениям динамичное развитие ради светлого будущего двух народов.



Президент Башар Асад в своем поздравительном послании отметил, что Беларусь поддерживала народ Сирии в тяжелые годы противостояния с международным терроризмом. Это сыграло значительную роль в преодолении последствий блокады его страны. Сирийский лидер удовлетворен достигнутым высоким уровнем дружественных отношений и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими странами.