"Придать новый импульс": Муравейко об основных задачах на посту председателя Витебского облисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко председателем Витебского областного исполнительного комитета. Вопрос развития северной области - под постоянным пристальным вниманием главы государства. Не раз за последнее время обсуждали и проблемы, и пути решения для витебчан.

Новому губернатору придется сосредоточиться на важнейших задачах, которые звучали 16 ноября при назначении: обеспечить устойчивое развитие и выполнение всех социально-экономических показателей, работать над качеством жизни людей, соблюдать исполнение дисциплины - организационной и технологической, обеспечивать выполнение поручений. Поддержка региону была серьезная, поэтому рассчитывают на отдачу.

Кадровое решение для региона

Почти месяц не было ясности для Витебского региона. После того, как Александр Рогожник был освобожден от должности председателя облисполкома, первый заместитель работал в статусе и.о. Но накануне в кулуарах регионального совещания, зная подходы Президента, обсуждали, что есть большие шансы, что на должность руководителя будет назначен военный человек.

"Я хотел бы Вас видеть губернатором в Витебской области. Почему из всех кандидатур я Вам предлагаю эту работу: Вы - человек системный, с военным характером, привыкший ставить задачи и требовать исполнения", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно на президентских мероприятиях в регионах ситуация в Витебской области внимательно изучалась. Там присутствовал и Павел Муравейко. "Я специально приглашал Вас на них, чтобы Вы почувствовали тот уровень ответственности за развитие наших регионов. Наблюдал за Вами, когда Вы в зале находились, и чувствовал, что Вы прониклись соответствующим чувством этой ответственности, - сказал Президент. - Знаю, что некий даже не то, что интерес, - азарт вызывает у Вас вот эта будущая работа".

Точки роста для Витебского региона: АПК, туризм, лесопереработка

Сложный климат, тяжелые земли, чувствуется дефицит рабочих рук и непросто складывается экономика - все это влияет на показатели области. Но без поддержки и финансовой подпитки регион никогда не оставался. Проблемы и пути решения обсуждали не раз.

В Витебской области апробировали различные варианты для повышения эффективности сельскохозяйственного сектора. Созданные там агропромышленные объединения работают по-разному, есть позитив, но однозначной панацеей они для региона не стали. Все зависит от того, как работают на местах. Александр Лукашенко не раз говорил, что любые преобразования должны быть на пользу людям, и важно не обижать при этом крестьян. Точки роста для региона выдумывать не нужно, ставка - на мясное животноводство, туризм и лесопереработку.

Глава государства подчеркнул, что роль председателя облисполкома - наиважнейшая в стране: "Это центральные фигуры в Беларуси. Я как Президент всегда говорил о том, что могу работать в Беларуси без… Не буду называть органы власти. Но губернатор - это главное. Если есть хорошие губернаторы, тогда и у Президента все получается".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в отношении Павла Муравейко некоторые могут отметить, что он человек военный и не знает сельского хозяйства. "Витебская область - это не только сельское хозяйство, это и промышленность. А сегодня уже и большая военная составляющая - народное ополчение, территориальные органы. Да и армейские подразделения. У нас там бригада сил специальных операций. Есть и другие бригады. И Министерства внутренних дел, т.е. людей в погонах тоже немало. Время неспокойное, серьезное", - отметил Президент.

Что касается промышленного сектора и энергетики, глава государства напомнил, что на территории области находится крупный нефтеперерабатывающий завод.

Тем не менее на сфере сельского хозяйства Александр Лукашенко сделал особый акцент: "Конечно, главное в Вашей работе будет сельское хозяйство. Тем более что там надо четко определиться, как мы там будем продвигаться вперед. Вы наблюдали за моими поездками. Вариантов несколько мы предложили для Витебской области, особенно для северного края. Поэтому не только сельское хозяйство, но и деревообработка - это весьма важное направление работы в Витебской области".

"Главное - двигаться вперед", - ориентирует белорусский лидер.

Президент напомнил о технологической и организационной дисциплине

В карьере Павла Муравейко совершен очередной крутой поворот. Совсем недолго он успел поработать на посту заместителя главы Администрации Президента. Еще раньше генерал руководил Генеральным штабом в Минобороны, был в Госсекретариате Совбеза, сделал себе имя и репутацию в Вооруженных Силах. Кажется, именно такая закалка стала решающей при назначении.

"Что меня подкупает, рассматривая кандидатуры: мне кажется, что если есть поручение или Президента, или Вы поручили кому-то, Вы способны довести до конца и проконтролировать. В Генеральном штабе нашей армии первое лицо… Знаете, в Генштабе плохих не бывает, там люди мозговитые. Там не только надо отдавать приказания, но и думать о развитии армии, развитии каких-то операций и так далее. Случайных людей не бывает. И когда Вас назначали на Генеральный штаб, я опрашивал многих, бывших в том числе военных. Они о Вас были хорошего мнения. Поэтому, собрав все это воедино, я делаю вывод, что Вы с этой должностью должны справиться", - сказал Президент.

"Мое требование Вы знаете: должен быть результат. Это - главное. Поэтому надо работать на результат. И в Витебской области беда - дисциплина. Надо вводить армейскую дисциплину в плане исполнения технологических регламентов", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что заниматься всеми этими вопросами, включая сельское хозяйство, новому руководителю придется не в одиночку. "Специалистов хватает там. И у Вас будет заместитель - хороший специалист. И помощник там разбирается в аграрной сфере. Главное - вовремя делать, технологически правильно. Но мой Вам совет: дисциплина и контроль за исполнением поручений. Если это будет (это важно для любого региона) - будет результат", - резюмировал глава государства.

Новый губернатор со старта дал понять, что намерен сразу включить в работу военный менеджмент. Тем более, задачи Президент очертил четко.

Павел Муравейко, председатель Витебского облисполкома:

"Первое - обеспечить устойчивое развитие региона и выполнение всех социально-экономических показателей. Казалось бы, простая задача, но в то же время очень сложная и достаточно объемная. Второе - те решения, которые были приняты, те деньги, которые были вложены в развитие Витебской области, должны дать эффект и отдачу. То есть каждый вложенный страной рубль должен работать. Третье и самое главное и важное, на что обращал внимание глава государства, - это люди: повышение качества их жизни, создание благоприятных условий для трудовой деятельности, бережное, трепетное, уважительное отношение к людям. И четвертое, что является ключевым на фоне первых трех задач, - это придать новый импульс и обеспечить жесткую исполнительскую, трудовую и технологическую дисциплину".

И во время кадровых назначений, и будучи в Орше, Президент дал понять, что градус внимания к северному краю не снизится. Александру Лукашенко важно, чтобы эти земли получил свое развитие. Все для этого у витебчан есть.