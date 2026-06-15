"Придем к миру. А что дальше?" Лукашенко призывает мир задуматься о судьбе военных производств

Страны, активно наращивающие военное производство, должны уже сейчас задуматься о том, что будет с этими мощностями после установления мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"Мы (люди - прим. ред.) тратим сегодня огромные деньги на производство вооружений. Придем к миру. А дальше что? Ну, понятно, оружие можно оставить, но что делать с производством, которое перепрофилировано? Мы с этим сталкивались", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил об опыте постсоветской конверсии, когда высокотехнологичные предприятия военно-промышленного комплекса начали выпускать товары народного потребления. "В результате вместо танков, оружия начали выпускать кастрюли, тарелки, ложки, вилки, что абсолютно недопустимо на высокотехнологичных предприятиях. А такие предприятия были в сфере ВПК", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что сегодня многие экономики поддерживаются за счет милитаризации, однако этот процесс не может быть бесконечным: "Милитаризировались, сейчас экономика поддерживается в основном за счет этой милитаризации. Но надо думать: а что потом?"

Все равно придем к миру. Все равно придем к тому, что нужны будут продукты питания, одежда, тракторы, гражданские автомобили - все, что нужно для жизни людей. Но не автоматы, пулеметы, танки и самолеты. Александр Лукашенко

Отдельно Президент затронул тему всеобщей воинской повинности. "Это в основном сегодня вопрос Запада. Те, кто сейчас не служат, у них контрактная в основном служба, уже и не хотят служить. Они столкнутся с этой проблемой. Опять надо переформатировать головы людей. На Западе это будет непросто: в Америке и в западных странах", - отметил глава государства.

"У нас всеобщая воинская повинность как была, так и есть. Мы призываем всех тех, кто должен служить по возрасту. Поэтому для нас это не является проблемой", - заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь сочетает всеобщий призыв с контрактной службой, где это необходимо, и не видит в этом серьезных сложностей. "Нас эта проблема не волнует. Нас волнует, чтобы не было эскалации, не было войны на территории Беларуси", - заключил Президент Беларуси.