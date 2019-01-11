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Прием от имени Президента в канун старого Нового года и государственные награды лучшим
Беларусь в ближайшие годы будут пробовать на зуб, и надо быть готовыми ответить на это. Такое мнение высказал Президент на торжественном приеме на старый Новый год.
Это традиционное мероприятие, которое в неформальной обстановке собирает людей из мира культуры и искусства, спортсменов, госслужащих, представителей белорусских средств массовой информации. Всех тех, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов. Многие из собравшихся в этот день получают заслуженные награды. Но самое ценное, конечно, это возможность личного общения с Главой государства. Какими будут для страны ближайшие годы? Александр Лукашенко поделился своим прогнозом.
Тут же состоялась и церемония вручения государственных наград. Президент вручил орден Отечества III степени Министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и медаль Франциска Скорины артисту Руслану Алехно. Дипломы о присвоении почетного звания заслуженного артиста Беларуси получили певица Искуи Абалян-Боровская, актриса Валерия Арланова и артистка балета Людмила Хитрова. А гимнастка Екатерина Галкина теперь - заслуженный мастер спорта. Благодарностями Президента отмечены несколько сотрудников средств массовой информации, в том числе и наша коллега, заместитель заведующего отделом обозревателей политических новостей главной дирекции АТН Наталья Голуб.
Кроме того, благодарность Президента вручена генеральному продюсеру генерального продюсерского центра НГТРК Глебу Шульману.
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