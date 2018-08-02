А.Лукашенко: Приложить максимум усилий для тщательной уборки урожая

Такую задачу Президент Беларуси поставил, посещая Минский район. Александр Лукашенко осмотрел два поля 1-й Минской птицефабрики. Как подчеркнул лидер, важно комплексно учитывать погодные условия и беречь людей. Глава государства пообщался с аграриями, а также ответил на вопросы журналистов. В частности, прокомментировал отдельные призывы далеких от АПК экспертов вернуться к расширенному импорту зерна и продовольствия, сократив при этом инвестиции в собственное сельское хозяйство.