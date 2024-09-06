"Принеманский край - настоящая жемчужина Беларуси". Лукашенко поздравил жителей Гродненской области с 80-летием образования региона

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Гродненской области с 80-летием образования региона. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службеглавы государства.



"Принеманский край - настоящая жемчужина Беларуси, где уникальным образом соединились живописная природа, самобытная культура, славные традиции и древняя, богатая история, - говорится в поздравлении. - Созданная восемь десятилетий назад, в год освобождения республики от фашистских захватчиков, область сегодня успешно развивается благодаря упорному созидательному труду жителей. Визитной карточкой региона стали аграрная и туристическая отрасли, промышленность и атомная энергетика".



Глава государства отметил, что Гродненская область всегда славилась значительными успехами в экономике и социальной сфере, а гродненцы - радушием, гостеприимством и особой преданностью своей малой родине. Неслучайно финал Республиканского фестиваля национальных культур проходит именно в Гродно, демонстрируя единство и духовную сплоченность белорусского народа, его стремление жить в согласии со всеми близкими и дальними соседями, добавил Президент.



"Убежден, что вам под силу сделать былью любую сказку, реализовать самый сложный проект. И мы еще не раз услышим о ваших выдающихся достижениях", - подчеркнул белорусский лидер.



