Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм

Президент Беларуси сегодня принял ряд кадровых решений.

Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных органов власти, а также дипломатических работников. Принимая решения, Александр Лукашенко подчеркивает: важны результат, дисциплина и профессионализм. Сегодняшний кадровый день - продолжение обновления руководящего состава. Ведь именно новому поколению руководителей отвечать за страну в будущем. При этом Президент четко обозначает: времени на раскачку нет - только вперед. Достижение необходимых результатов - фактор нашей независимости.

О стратегических кадрах Андрей Кривошеев.

Больше чем кадры. Два новых министра, глава Белнефтехима, пять руководителей районного уровня, два директора важнейших промзаводов, а еще дипломаты и госуправленцы - всего 19 кадровых решений. Но не столько персоналии в фокусе президентского внимания, сколько тактика и стратегия развития страны от предприятия и района до отрасли или национального проекта - те же малые и средние города с пилотным проектом в Орше. Плюс, безусловно, дисциплина, включая моральный облик каждого назначенца, импортозамещение и шире - экономика как ключевой фактор благосостояния людей и независимости государства. Именно по масштабности и конкретности задач и приоритетов сегодняшние решения Главы государства гораздо больше, чем большой кадровый день.

Стандартная формула кадровой политики «кандидат согласован, рекомендован, препятствий к назначению нет» сегодня - в кадровый день - звучит особенно. Непреодолимым препятствием для прошлого состава правительства стали дефицит дисциплины, систематическая неисполнительность и волокита. Орша - последняя капля.

Отсюда необходимость Президенту вновь возвращаться к азам кадровой политики - самим принципам белорусской властной вертикали. И первый из них - огромная нагрузка и ответственность, начиная с базового уровня. Отсюда почти отеческий диалог с новым главой Гомельского райисполкома Еленой Алексиной: "Потянете ли там, где не каждый здоровый мужик сдюжит?".

Районы областных центров - дополнительное бремя ответственности, постулирует Президент. Здесь острее еще "ленинские" вопросы земли и хлеба, заводов и фабрик, недвижимости и "чистоты рук" чиновников. Этот посыл должна учесть не только Елена Ивановна - все главы райисполкомов, обрамляющих областные центры. Спрос будет тоже революционный.

Елена Алексина прошла отличную школу районного Совета депутатов. Ту самую кузницу кадров, что ближе всего к людям. И оттого ее подходы и приоритеты вызывают большее доверие и у Президента, и у людей.

Революционных преобразований ждет Глава государства от Молодечно и Столбцов. Новым руководителям, а это Юрий Горлов и Денис Колесень, поручение - следить за модернизацией в "пилотной" Орше и стопроцентно задействовать опыт не только этого народного проекта, но и всех крупных по нашим меркам городов. От Борисова и Барановичей до Пинска и Солигорска. В них средоточие нашей реальной экономики, человеческого капитала, трудовых династий и коллективов - их недопустимо потерять. Иначе Беларусь станет минской агломерацией с затухающей провинцией.

Из этой сверхзадачи второй принцип белорусской кадровой политики: не тянешь - уходи. Лучше сам. Как говорят в народе: сидеть, а тем более, "лежать" на должности, особенно в непотребном виде, просто недопустимо. Когда работяга нетрезв, жди беды на производстве. А когда руководитель? Тысячи судеб и целые отрасли под ударом.

Есть в нашей системе и обратный принцип: крепкие и профессиональные кадры из "обоймы" не выпадают. Взять тот же прошлый состав правительства - уникальные люди с уникальным опытом. Например, Владимир Семашко - один из лучших переговорщиков, включая пресловутые газонефтяные тяжбы. Или Василий Матюшевский - блестящий банкир, аналитик и финансист с репутацией в белорусском бизнесе и в международных деловых кругах. Президент как опытный руководитель отмечает: не пропадут, работы хватит каждому.

Кадровая принципиальность и еще в одном неизменном подходе: в Беларуси не бывает "технических" или "бутафорских" правительств. Под выборы или ради популизма. Страна не та: доллары не печатаем, нефтью не захлебываемся. Нет ресурса ни на диктатуру, ни на игры пиарщиков, ни на застой в головах. Не то, что два года до выборов, на месяц нельзя потерять контроль за процессами в экономике. И ведь рядом же Украина "подставилась" именно в этом. Вопиющий антипример.

Возвращаясь к районному уровню, Дмитрий Мартинович и Леонид Засемчук - Быхов и Климовичи. Первый несправедливо обошли вниманием, поручение - готовить визит лидера. Второй - потенциально крепкий и «хлебный», но не хватает больших проектов развития, новых точек роста.

Отдельной кадровой строкой сегодня наши локомотивы в промышленности. Например, Минский моторный - линейка двигателей широкая, но даже на белорусскую технику часто ставят импорт. Потребители просят повышенный ресурс, безусловное качество и надежность. Президент требует от нового руководителя Александра Рогожника смелости и здоровых амбиций молодого руководителя. Тем более есть свой колоссальный рынок - страна машиностроительная, внутренний заказ прокормит даже в кризис. Здесь, как на Оршанском инструментальном, главное - не проспать свои заказы.

Новый директор моторного для прессы лаконичен: задача - модернизация, цель - двигатели для лучших брендовых моделей МАЗа, МТЗ, Гомсельмаша и "Амкодора". Поручения Президента приняты к исполнению.

Тот же принцип - модернизации ради коллектива, устойчивости на рынках и востребованности - работает и в отношении Брестского электролампового. У нового руководителя Ирины Зарембовской за плечами внушительный опыт школы «Горизонта». Но в Бресте своя специфика - свои ниши и иной уровень мировых технологий, которым нужно соответствовать.

Закрывая этот раунд кадровых решений, Президент еще раз возвращается к тезису, уже ставшему аксиомой - наш народ может многое, если не все; от руководителей нужен результат, а без экономики невозможен реальный суверенитет. В современном мире слабых бьют, больно, но не фатально, а вот слабых экономически добивают без сожалений.

Переворачивая эту кадровую страницу, Президент подбадривает управленцев: "Важно, чтобы у вас все получилось, так сохраним страну, каждый на своем месте. Мелочей здесь нет и быть не может".

Не менее принципиальные вопросы при кадровых решениях ступенькой выше. Назначены новый глава Минфина - Максим Ермолович, Минэнерго - Виктор Каранкевич, оба - с позиции первых замов. После назначения Игоря Ляшенко вице-премьером образовалась вакансия председателя Белнефтехима. На эту должность Глава государства согласовал Андрея Рыбакова. Для него это также поступательное движение вверх в концерне.

Сегодня же Президент дал согласие на назначение Ивана Ребковца заместителем министра транспорта и коммуникаций. В этом же министерстве новый директор департамента по авиации - Артем Сикорский.

Дозагрузили полномочиями и ответственностью дипломатов. Наш посол в Швеции Дмитрий Мирончик, теперь еще и в Норвегии по совместительству. Владимир Астапенко помимо основной позиции в Аргентине отныне представляет Беларусь еще в Парагвае и Перу. Игорь Бондарев теперь генеральный консул в Дубае, консульство новое.

Пополнение и в рядах членов облисполкомов. Сергей Гладышев будет работать в Бресте, Александр Неверовский и Павел Михалюк - в Гродно, Александр Терехов - в Могилеве.

Нарезая задачи новым управленцам, Президент возвращается к принципам белорусской кадровой политики. Максимально откровенно, что уникально для любой политической системы, и говорит о доверии к белорусам как к молодой, но зрелой политической нации. Например, принцип не отбирать кадры по личной преданности, пропускать через десяток фильтров каждого кандидата, не прогибаться под внешними воздействиями, подбирая на каждую позицию "пробелорусского" специалиста с твердым профессиональным и патриотическим стержнем. Возможны ли ошибки? Увы, да, блестящий эксперт в своем деле не всегда столь же отменный организатор.

Первые шаги и задачи нового министра финансов - помимо безусловной дисциплины, бюджет, поиск ресурсов на развитие и расчетливые инвестиции в точки роста. Распоряжаются ведь не своими деньгами и далеко не безграничными.

Фатальной стала проверка для прежнего министра энергетики. Потеря лица и пьянство могли обойтись не только важнейшей отрасли - всей стране - критическими последствиями. Ну как на такое не реагировать Президенту? При этом лидером подчеркнуто - отставки не последние, церемониться за такое не станут.

Из первых прикладных задач, опять же при жесткой дисциплине, эффективное внедрение первой белорусской атомной станции в экономику и энергосистему страны.

Белнефтехим - Президент пока не готов к объединенному суперхолдингу в этой отрасли, нашей переработке прежде нужно довести до ума модернизацию. Совет новому главе концерна: "С коллегой, а ныне вице-премьером Игорем Ляшенко, надо - консультируйтесь, но вся ответственность на Вас". Это уже не совет – факт.

Первым испытанием на прочность Андрея Рыбакова как государственника и специалиста станет поиск взаимовыгодной развязки по т. н. налоговому маневру по нефти в России. Если просто, то маневр поднимет для Беларуси цену на сырую нефть и поставит в абсолютно неравные условия с российской переработкой. Безусловно, вопреки духу и букве Евразийского союза. Еще и поэтому нужна принципиальная и квалифицированная позиция нового руководителя.

Все последние кадровые решения Президента исходят не только из принципиальных позиций кадровой же политики, но еще выводят на авансцену новое поколение управленцев с опытом и, что важно, умением работать и отвечать за работу правительства как цельная команда.

Уже несколько лет в Беларуси эксперты вынашивают идею - сформулировать Кодекс государственного управления и управленца. Если объективно, то сегодня Президент, по сути, озвучил и преамбулу к нему, и самые принципиальные главы, и параграфы. Впрочем, они для молодого белорусского государства не новость. Уже успели стать и системой, и прикладной кадровой политикой, даже до того, как легли на бумагу в концентрированном виде.