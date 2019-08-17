Принципиальная задача для аграриев во время уборочной кампании - максимально эффективно собрать более девяти миллионов тонн зерна

Принципиальная задача для аграриев во время уборочной кампании - максимально эффективно и без потерь собрать более девяти миллионов тонн зерна (это с учетом кукурузы). Такую позицию Александр Лукашенко выразил вчера во время рабочего визита в Стародорожский район. По словам Главы государства, необходима грамотная стратегия уборочной. Также Президент посетил Стародорожский опытный лесхоз. В стране есть необходимость в полном цикле переработки древесины, в том числе и низкого качества, ведь из нее можно делать топливные пеллеты - крайне востребованный материал в странах Западной Европы. И один из этапов развития подобной национальной программы - строительство шести пеллетных заводов. Если будет большой спрос на подобный ресурс, количество предприятий может быть и увеличено.