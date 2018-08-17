Все кандидаты на должности в правительстве пройдут процедуру обсуждения и антикоррупционный фильтр.

Принципиальными для Президента являются вопросы управляемости на местах и контроль экономических процессов - в первую очередь негативных. Об этом сегодня шла речь на совещании, где Главе государства доложили о предложениях по кадровым решениям. Напомню, вакансии в правительстве появились сразу после резонансной инспекции Александра Лукашенко по Оршанскому региону и стали логичным следствием фактического провала поручений белорусского лидера. В частности, своих постов лишились министры промышленности и архитектуры.

В ходе совещания Президент сделал акцент на публичной дискуссии вокруг отставок в правительстве и пообещал отреагировать на риторику отдельных СМИ, включая интернет-платформы. Поручение провести подробный анализ общественного мнения и пресс-контент получили администрация и пресс-служба Президента. Лидер не раз подчеркивал, что для него важна обратная связь, но в таком принципиальном вопросе, как командная работа ветвей власти, манипуляции недопустимы.

При этом лидер отметил, что неверно трактовать его действия как расправу над чиновниками, пусть и погоревшими на неисполнении поручений и показухе. В режиме особого напряжения, в который перевели треугольник Орша - Барань - Болбасово, должны работать не только руководители, к которым действительно много претензий, но и сами жители Витебской области. Именно в этом состоит и логика поручений Главы государства, и суть особого режима управления регионом.