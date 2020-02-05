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Приветствие Президента участникам ХХVII Минской книжной выставки

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХVII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VI Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".

Глава государства отметил, что книжный форум по праву стал ярким событием культурной и духовной жизни Беларуси. "Ежегодно он открывает международный календарь профессиональных книжных выставок, а наши читатели первыми могут увидеть на одной площадке лучшие новинки отечественных и зарубежных издательств, встретиться как со знаменитыми, так и с молодыми прозаиками и поэтами", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а сохранение и эффективное развитие издательской отрасли остается в числе важных государственных задач. "Убежден, что выставка и далее будет содействовать пропаганде качественной литературы и культуры чтения, послужит укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - отметил Президент.

Участникам и организаторам Минского книжного форума Глава государства пожелал плодотворной работы, больших тиражей и новых творческих успехов.

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