Приветствие Президента участникам ХХVII Минской книжной выставки

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХVII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VI Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".



Глава государства отметил, что книжный форум по праву стал ярким событием культурной и духовной жизни Беларуси. "Ежегодно он открывает международный календарь профессиональных книжных выставок, а наши читатели первыми могут увидеть на одной площадке лучшие новинки отечественных и зарубежных издательств, встретиться как со знаменитыми, так и с молодыми прозаиками и поэтами", - говорится в приветствии.



Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а сохранение и эффективное развитие издательской отрасли остается в числе важных государственных задач. "Убежден, что выставка и далее будет содействовать пропаганде качественной литературы и культуры чтения, послужит укреплению международного гуманитарного сотрудничества", - отметил Президент.



Участникам и организаторам Минского книжного форума Глава государства пожелал плодотворной работы, больших тиражей и новых творческих успехов.



