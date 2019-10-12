Приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi 2019"

В Минской области чествуют победителей жатвы этого года. "Борисов-Арена", вместо болельщиков и привычного футбола, сегодня принимает лучших хлеборобов. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019".

"В этом году вклад Минщины в республиканский каравай -самый весомый. Вы являетесь лидерами и по другим ключевым показателямсельскохозяйственного производства. Аграрии, чей самоотверженный трудобеспечивает продовольственную безопасность страны, - настоящие герои нашеговремени. Убежден, что и в дальнейшем любовь к родной земле, преданностьпрофессии и ответственное отношение к делу помогут вам сохранить высокиепозиции в агропромышленном комплексе Беларуси, а наши урожаи с каждым годомбудут только богаче", - подчеркнул Глава государства