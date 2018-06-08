Приветствие участникам и гостям XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии

"Посвященная Году малой родины программа нынешнего фестиваля придает его мероприятиям особенно высокое звучание, ярко раскрывает богатую палитру национального искусства", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что гостеприимная молодечненская земля собрала на уникальном творческом празднике не только известных мастеров белорусской музыки и родного слова, но и молодые таланты Беларуси, для которых этот музыкально-поэтический форум – очередной шаг в профессиональном становлении.