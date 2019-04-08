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Приветствие участникам и гостям XXVI Международного форума TIBO-2019
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям TIBO-2019.
"Благодаря этим ежегодным встречам, Минск стал одной из самых значимых площадок в Восточной Европе для презентации новейших достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий", - говорится в приветствии.
Глава государства отметил, что десятки компаний из различных стран именно здесь представляют прогрессивные разработки в области искусственного интеллекта, Интернета, облачных технологий, дополненной реальности, мобильной связи.
"Беларусь сделала ставку на цифровизацию своей экономики, что позволило ей стать цифровым мостом между странами ЕС, Евразийского экономического союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Отечественный Парк высоких технологий постоянно прирастает новыми резидентами, а молодежь все чаще связывает свое будущее с IT-сферой", - обратил внимание Президент.
Александр Лукашенко убежден, что обмен передовым опытом на форуме TIBO-2019 будет содействовать развитию инновационных технологий в Беларуси и за ее пределами.
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