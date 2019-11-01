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Приветствие участникам XXVI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад"

Приветствие участникам XXVI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад"

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".

Глава государства подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами. "Постоянно развиваясь, расширяя диапазон стран-участниц, он остается верным своим традициям, в основе которых лежат принципы духовности и гуманизма, - говорится в приветствии. - Визитной карточкой фестиваля всегда были и остаются высокий профессионализм, стремление к познанию человеческих ценностей, открытый и заинтересованный диалог творческой интеллигенции, признанных мастеров и молодого поколения".

Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что "Лiстапад" в этом году в очередной раз станет настоящим праздником для любителей кино и приумножит число друзей и поклонников.

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