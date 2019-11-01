Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVI Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".



Глава государства подчеркнул, что этот масштабный и авторитетный форум занимает особое место в современной культуре не только в Беларуси, но и за ее пределами. "Постоянно развиваясь, расширяя диапазон стран-участниц, он остается верным своим традициям, в основе которых лежат принципы духовности и гуманизма, - говорится в приветствии. - Визитной карточкой фестиваля всегда были и остаются высокий профессионализм, стремление к познанию человеческих ценностей, открытый и заинтересованный диалог творческой интеллигенции, признанных мастеров и молодого поколения".



Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что "Лiстапад" в этом году в очередной раз станет настоящим праздником для любителей кино и приумножит число друзей и поклонников.



